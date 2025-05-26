Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Клубный ЧМ АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Орлов объяснил «Зениту», как быть дальше

Сегодня, 09:03
13

Комментатор Геннадий Орлов дал «Зениту» совет на ближайшее будущее.

«Будущее Семака? У него действующий контракт. А дальше уже пусть решает руководство. Если бы ему все в «Зените» приелось, он бы об этом открыто сказал. Просто, считаю, команду надо серьезно обновлять. Если добавить одного-двух, этого будет недостаточно. Нет, нужно глобальнее все менять.

Семак шесть сезонов подряд становился чемпионом. Фантастический результат для сравнительно молодого тренера. Но что-то засбоило. И это проявилось еще в прошлом сезоне. Ну и этой весной команда выглядела не слишком убедительно. А это уже недоработка тренерского штаба. Однако здесь последнее слово за руководителями клуба», – сказал Орлов.

  • «Зенит» прервал 6-летнюю гегемонию в РПЛ.
  • Накануне клуб празднует 100-летие.
  • Следующий сезон стартует в середине июля.

Еще по теме:
Семак: «Поздравил «Краснодар» с чемпионством» 4
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored 9
Радимов и Соболев поспорили на ящик пива 17
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Каратель помойников
1748240384
Что такое 6ти летняя гигемония по сравнению с 10ти летними унижениями?
Ответить
The only one
1748241833
Так надо Орлова ставить. Он всё знает...
Ответить
Plyash
1748242863
Орлов сказал,как отрезал.Пи@дец делам...
Ответить
Таврида
1748242876
Надо еще одного дельфина докупить - Комличенко, они напару с Соболевым будут нырять в штрафной соперника и, перепасовываясь под газоном, доставят мяч прямо в ворота вражин.
Ответить
Таврида
1748243517
Просто стоит посмотреть кто "похоронил" чемпионские надежды Зенита прямо на Крестовском - Дзюба и Сергеев, и станет ясно, что манагеры "северной столицы" конкретно лоханулись.
Ответить
Странник 09
1748244168
Закупить чемпионов мира, сборную Аргентины.
Ответить
subbotaspartak
1748244464
. ...Нет, нужно глобальнее все менять.... Может стадион?
Ответить
Главные новости
«Спартак» определился, кого из форвардов «Ростова» будет покупать
10:05
5
«Спартак» сделал выговор Станковичу перед продлением контракта
09:24
8
Орлов объяснил «Зениту», как быть дальше
09:03
13
Семак: «Поздравил «Краснодар» с чемпионством»
08:53
4
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored
08:46
9
Мусаев высказался о судействе в чемпионском сезоне «Краснодара»: «Просто беспредел был»
08:18
6
Определен обладатель «Золотой бутсы»-2024/25
08:03
5
В «Акроне» прокомментировали будущее Дзюбы
07:53
Путин после чемпионства «Краснодара» позвонил Мусаеву, но не позвонил Галицкому
07:46
11
ВидеоРадимов и Соболев поспорили на ящик пива
07:41
17
Все новости
Все новости
Стало известно, чем занимается Личка после увольнения из «Динамо»
10:26
3
В «Спартаке» подвели итоги сезона одной фразой
09:42
9
Мусаев высказался о судействе в чемпионском сезоне «Краснодара»: «Просто беспредел был»
08:18
6
В «Акроне» прокомментировали будущее Дзюбы
07:53
Путин после чемпионства «Краснодара» позвонил Мусаеву, но не позвонил Галицкому
07:46
11
ВидеоРадимов и Соболев поспорили на ящик пива
07:41
16
Угальде покинет «Спартак» летом (Фабрицио Романо)
07:31
9
Семак одним словом отреагировал на упущенное чемпионство «Зенита»
01:35
9
Мостовой определил лучшего тренера сезона РПЛ
01:15
4
«Спартак» заинтересован в универсале из «Ростова»
01:05
5
Подсчитаны заработки арбитров РПЛ по итогам сезона
00:55
11
Гаджиев поздравил Галицкого с чемпионством: «Вы подарили праздник всей стране»
00:45
3
Отец Абдулкадырова: «Не укладывается в голове, что Джамал вызван в сборную России»
00:35
7
В сборной России объяснили невызов спартаковца Максименко
00:15
5
Газизов: «Поздравляю весь российский футбол с чемпионством «Краснодара»
Вчера, 23:55
2
Путин поздравил «Зенит» с юбилеем
Вчера, 23:44
13
Орлов – о проблемах «Зенита»: «Внутри происходит что-то не то»
Вчера, 23:35
11
Соболев назвал точное количество своих голов в следующем сезоне
Вчера, 23:15
15
«Зенит» отреагировал на новость о продаже Глушенкова из-за конфликта с Семаком
Вчера, 22:58
6
Мостовой в день 100-летия «Зенита» оскорблял «Спартак»: «Я никогда не устану повторять!»
Вчера, 22:41
46
Нобоа: «Чемпионство «Краснодара» – это хорошо для «Зенита»
Вчера, 22:28
2
Карпин объяснил, почему Миранчук не прилетит в сборную России из США
Вчера, 22:09
1
Семак высказался о будущем Вендела в «Зените»
Вчера, 20:59
6
«Устроим мясо»: боец поп-ММА бросил вызов Дзюбе
Вчера, 20:44
4
Реакция Семака на новость о глубоком конфликте с Глушенковым
Вчера, 20:27
17
Мусаев сообщил, кому игроки «Краснодара» посвятили чемпионство
Вчера, 20:07
10
Тикнизян близок к трансферу в клуб из Лиги чемпионов
Вчера, 19:52
3
Миллер предупредил о чистке состава «Зенита» после упущенного чемпионства
Вчера, 19:43
42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 