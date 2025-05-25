Путин поздравил «Зенит» с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил «Зенит» со 100-летием.

«Коллективу, ветеранам и болельщикам футбольного клуба «Зенит».

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 100-летием футбольного клуба «Зенит».

За минувшие годы «Зенит» прошeл большой, насыщенный яркими, незабываемыми событиями путь – от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны, вписал славные страницы в летопись отечественного футбола. Особо отмечу, что вы бережно храните «зенитовские» традиции, заложенные многими поколениями игроков, тренеров, наставников, стремитесь приумножать их свершения.

Равнение на легендарную историю клуба, сплочeнность, вера в свои силы – не раз помогали команде побеждать на национальных чемпионатах, завоeвывать Кубок страны, добиваться триумфа на европейских футбольных аренах. Огромный вклад в эти выдающиеся достижения принадлежит болельщикам «Зенита», которые в любых испытаниях вдохновенно поддерживают любимую команду.

Ещe раз – с юбилеем. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего.

В. Путин».