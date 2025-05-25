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Путин поздравил «Зенит» с юбилеем

Вчера, 23:44
10

Президент России Владимир Путин поздравил «Зенит» со 100-летием.

«Коллективу, ветеранам и болельщикам футбольного клуба «Зенит».

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 100-летием футбольного клуба «Зенит».

За минувшие годы «Зенит» прошeл большой, насыщенный яркими, незабываемыми событиями путь – от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны, вписал славные страницы в летопись отечественного футбола. Особо отмечу, что вы бережно храните «зенитовские» традиции, заложенные многими поколениями игроков, тренеров, наставников, стремитесь приумножать их свершения.

Равнение на легендарную историю клуба, сплочeнность, вера в свои силы – не раз помогали команде побеждать на национальных чемпионатах, завоeвывать Кубок страны, добиваться триумфа на европейских футбольных аренах. Огромный вклад в эти выдающиеся достижения принадлежит болельщикам «Зенита», которые в любых испытаниях вдохновенно поддерживают любимую команду.

Ещe раз – с юбилеем. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего.

В. Путин».

  • «Зенит» перед 100-летием упустил чемпионство РПЛ.
  • Юбилей клуб отметил матчем легенд.
  • Президент Путин – уроженец Ленинграда.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Путин Владимир
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Комментарии (10)
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рылы
1748206112
пц, как от него это необходимо, с учётом того, что зенит он ненавидит. да и вообще футбол. вот медвед - другое дело. и на лч ходил ещё на петровский, будучи президентом. этот болеет за зенит.
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GarryD
1748206765
Странно, что нет заметки - Президент поздравил "Краснодар". А ведь он поздравил!
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Semenycch
1748207497
Спасибо на добром слове Владимир Владимирович!
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alex1951
1748209382
Царь Всея Руси поздравил......НО....ему сильно не понравилось,,серебро,, ему нужно ,,золото,, - мноха золота ибо хохлов иначе не столкнуть! Да здраствует КГБ! ))))
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Stationioz577
1748210101
Народ, вот вам совет. Не верьте каналам, группам, что продают прогнозы. Есть старый и проверенный сервис. С ними играют многие. 12 лет на рынке. В любом поиске ищите его по фразе: «серебряный прогноз сервис». МАТЧ ТВ о них говорит.
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