Путин поздравил «Зенит» с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил «Зенит» со 100-летием.
«Коллективу, ветеранам и болельщикам футбольного клуба «Зенит».
Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 100-летием футбольного клуба «Зенит».
За минувшие годы «Зенит» прошeл большой, насыщенный яркими, незабываемыми событиями путь – от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны, вписал славные страницы в летопись отечественного футбола. Особо отмечу, что вы бережно храните «зенитовские» традиции, заложенные многими поколениями игроков, тренеров, наставников, стремитесь приумножать их свершения.
Равнение на легендарную историю клуба, сплочeнность, вера в свои силы – не раз помогали команде побеждать на национальных чемпионатах, завоeвывать Кубок страны, добиваться триумфа на европейских футбольных аренах. Огромный вклад в эти выдающиеся достижения принадлежит болельщикам «Зенита», которые в любых испытаниях вдохновенно поддерживают любимую команду.
Ещe раз – с юбилеем. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего.
В. Путин».
- «Зенит» перед 100-летием упустил чемпионство РПЛ.
- Юбилей клуб отметил матчем легенд.
- Президент Путин – уроженец Ленинграда.