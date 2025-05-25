Аморим извинился перед фанатами «МЮ» после финиша на 15-м месте АПЛ: «Впереди наступают хорошие дни»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обратился к фанатам прямо на «Олд Траффорд» после матча 38-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

Манчестерцы финишировали на 15-м месте.

Команда не выступит в еврокубках в следующем сезоне.

Аморим по ходу сезона сменил Эрика тен Хага.

«Хочу извиниться за этот сезон. Я знаю, что вы разочарованы мной и командой. Благодарю вас за поддержку. Знаю, что поддерживать было очень тяжело.

Сегодня, после этого катастрофического сезона, я говорю вам: впереди наступают хорошие дни», – сказал Аморим.