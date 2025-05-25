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  • Аморим извинился перед фанатами «МЮ» после финиша на 15-м месте АПЛ: «Впереди наступают хорошие дни»

Аморим извинился перед фанатами «МЮ» после финиша на 15-м месте АПЛ: «Впереди наступают хорошие дни»

Сегодня, 21:44
1

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим обратился к фанатам прямо на «Олд Траффорд» после матча 38-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

  • Манчестерцы финишировали на 15-м месте.
  • Команда не выступит в еврокубках в следующем сезоне.
  • Аморим по ходу сезона сменил Эрика тен Хага.

«Хочу извиниться за этот сезон. Я знаю, что вы разочарованы мной и командой. Благодарю вас за поддержку. Знаю, что поддерживать было очень тяжело.

Сегодня, после этого катастрофического сезона, я говорю вам: впереди наступают хорошие дни», – сказал Аморим.

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Источник: твиттер Саймона Стоуна
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Аморим Рубен
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Комментарии (1)
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Свинья под бакланом
1748199063
Отличная тема. Красно-белые выходят из моды. Разве только могут выступать на днях рождения Элтона Джона.
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