Червиченко: «Эпоха полного доминирования «Зенита» закончена; приятно, что они не обошли «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на упущенное «Зенитом» чемпионство.

«В нашем футболе закончилась эпоха полного доминирования «Зенита». Конечно, питерцы не перестанут быть претендентами на чемпионство, но теперь это не команда, которая выигрывает всe и везде. Конкуренция возрастает всe больше. То, что «Зенит» в год столетия остался без ничего, – это хороший знак. В нашем футболе есть клубы, которые способны бороться вопреки.

Для меня как для бывшего руководителя «Спартака» приятно, что «Зенит» не обойдeт красно-белых по количеству чемпионств подряд. Мелочь, а приятно», – сказал Червиченко.