РПЛ и «Матч ТВ» раскритиковали за отношение к чемпионству «Краснодара»

Автор «Чемпионата» Константин Кринский упрекнул «Матч ТВ» и РПЛ в посредственном отношении к титулу «Краснодара».

«Матч ТВ» опять зашкварился. Теперь из-за чемпионства «Краснодара».

Праздничный эфир продлился всего час. То есть на эпохальное и по всем меркам историческое событие в российском футболе выделили каплю времени. Полное ощущение из-за наполнения этого часа (просто сбор комментов у поля как после любого большого матча), что и не особо готовились. Стыдоба.

Зато 25 мая канал будет рассказывать про столетие «Зенита» весь день. Причeм одно и то же по несколько раз!

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Честно говоря, и РПЛ расстроила – простенький подиум, скомканная церемония награждения. Словно пытались провести всe побыстрее и максимально незаметно. Вопрос: для кого?

Готов спорить: будь «Зенит» чемпионом в седьмой раз подряд – и на матч ЧМ по хоккею бы наехали по таймингам, и сетку бы поменяли. И восторгов было бы больше.

В общем, как был канал с понятными приоритетами, так и остался», – написал Кринский.