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  • РПЛ и «Матч ТВ» раскритиковали за отношение к чемпионству «Краснодара»

РПЛ и «Матч ТВ» раскритиковали за отношение к чемпионству «Краснодара»

Сегодня, 09:36
27

Автор «Чемпионата» Константин Кринский упрекнул «Матч ТВ» и РПЛ в посредственном отношении к титулу «Краснодара».

«Матч ТВ» опять зашкварился. Теперь из-за чемпионства «Краснодара».

Праздничный эфир продлился всего час. То есть на эпохальное и по всем меркам историческое событие в российском футболе выделили каплю времени. Полное ощущение из-за наполнения этого часа (просто сбор комментов у поля как после любого большого матча), что и не особо готовились. Стыдоба.

Зато 25 мая канал будет рассказывать про столетие «Зенита» весь день. Причeм одно и то же по несколько раз!

***

Честно говоря, и РПЛ расстроила – простенький подиум, скомканная церемония награждения. Словно пытались провести всe побыстрее и максимально незаметно. Вопрос: для кого?

Готов спорить: будь «Зенит» чемпионом в седьмой раз подряд – и на матч ЧМ по хоккею бы наехали по таймингам, и сетку бы поменяли. И восторгов было бы больше.

В общем, как был канал с понятными приоритетами, так и остался», – написал Кринский.

  • «Краснодар» впервые взял титул.
  • Это был 33-й чемпионат России.
  • Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля.

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Источник: телеграм-канал Константина Кринского
Россия. Премьер-лига Краснодар
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Комментарии (27)
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andr45
1748157448
Я бы еще обратил внимание на ту ненависть, с которой комментировали дикторы Матч ТВ, назвав победу «Краснодара» незаслуженной и случайной. Особо неистовствовал мерзота и никчемушник Корнеев. И, конечно же, не обошлось говнометания в адрес «Спартака», у которого, по мнению этого телевизионного дерьма нет будущего) А теперь будем ждать сопли и слезы мальчика из Луганска Семака)
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Интерес
1748159753
Так и есть.Но неизбежное событие свершилось,и с этим уже ничего поделать невозможно.Хорошо,если эта пощёчина мозги руководителей "Зенита" и нашего футбола поставит на место.Будем смотреть,как крысёныши всех цветов побегут с полузатопленной чухонской лайбы.А Семаку мужества вынести поклёп бывших "друзей" и почитателей.Можно подумать,что у нас шестикратных чемпионов,как аналитиков на БОМБАРДИРЕ.
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biber.ru
1748159795
Кал-канал
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алдан2014
1748160394
Готовилась сами знаете на какую команду,а тут обломчик. А все у Газпрома на зарплате,как с этим жить?
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PREDATOR 007
1748160733
Абсолютно в дырочку.
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Иван Петров 1986
1748161072
Ну у них же вчера был черный день. Готовились поздравлять блохастых. На чердака и журавля было больно смотреть.
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Коста008
1748163793
Ну а так и было по сути, у меня это впечатление сложилось не по концовке, а даже по старту репортажа, он стартовал в 15:00 по мск, чемпион еще не ясен, но репортаж стартует со студии Мяч в Питере с прекрасным видом на Газпром Арену, тот же Журавель, те же Радимов с Аршавиным, как будто попали на рядовой матч Зенита, а не на онлайн развязки всего чемпионата. Почему предстартовый эфир нельзя было провести в нейтральных студиях в Москве, например, коих у Матча достаточно, и с нейтральными экспертами, думаю, вопрос риторический. Видимо в этот день все, кто причастен к Питеру, хотели или были замотивированы отработать на 5-ку...и отработали, все причем, но Краснодар помножил этот все на 0...но, я думаю, вся проблема чтения этой новости,в том, что Матч позиционируется как канал о всем российском спорте, который вроде бы непристрастен к отдельным командам, однако вспоминая главного его спонсора - все логично, кто платит, тот и музыку заказывает
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FWSPM
1748164730
ну так канал газпремовский чему удивлятся? у них на сайте спортбокс до сихпор даже новости нет про чемпионство краснодара))
Ответить
Max-Min-vkontakte
1748164755
а я ещё не забыл, как президент поздравил с чемпионством ХК локомотив...
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ivany4
1748164885
А вы ждали, что срач тв покусает руку деньги дающую и будет вместе с любителями футбола чествовать заслуженных чемпионов?)) Интересно, а тот же "Чемпионат" не замечал ничего подобного в процессе всего турнира? Не было желания взглянуть по другому на "мнения" экспертов и комментаторов срач тв? Что толку махать кулаками, если в следующем розыгрыше вы так и будете печатать лабуду от записных специалистов. Может наберетесь смелости и перестанете перепечатывать и публиковать слухи и "нужную" кому-то информацию. Может быть меньше, да лучше и правдивее?
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