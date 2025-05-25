Заявление «Зенита» по случаю 100-летия

Пресс-служба «Зенита» опубликовала заявление по случаю 100-летия. Оно отмечается сегодня.

«Сегодня петербургский футбольный клуб отмечает вековой юбилей!

Столетие – это важная веха. Это время подведения итогов. Момент, когда нужно остановиться – и вспомнить свою историю.

История «Зенита» – это клубный музей сине-бело-голубых, на полках которого сияют 30 трофеев, национальных и международных: 11 чемпионских титулов, 6 Кубков и 10 Суперкубков страны, Кубок Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА; нет другого российского клуба, который мог бы похвастать подобной коллекцией. И мы знаем, что эта музыка будет вечной, ведь «Зенит» – единственный футбольный клуб в нашей стране, обладающий всеми высшими наградами как советского, так и российского первенства.

История «Зенита» – это переезд футбольной столицы России в XXI веке в Санкт-Петербург, на «Газпром Арену», самый посещаемый стадион Восточной Европы.

Это 19 миллионов россиян, которые, согласно исследованию компании GfK, поддерживают «Зенит» – петербуржцы имеют самую большую аудиторию болельщиков среди жителей нашей страны в возрасте от 25 до 44 лет, опережая в этой категории все остальные российские клубы.

За эти 100 лет «Зенит» – спортивная слава Петербурга – прошел путь от заводского любительского кружка до самой титулованной команды России. Мы гордимся этой сине-бело-голубой историей и с уверенностью шагаем во второе столетие. С уверенностью, потому что знаем – рядом с нами лучшие болельщики в лучшем городе мира.

Вчера. Сегодня. Навсегда.

С праздником! С днем рождения «Зенита»!» – написал клуб.