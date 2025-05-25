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Заявление «Зенита» по случаю 100-летия

Сегодня, 08:54
16

Пресс-служба «Зенита» опубликовала заявление по случаю 100-летия. Оно отмечается сегодня.

«Сегодня петербургский футбольный клуб отмечает вековой юбилей!

Столетие – это важная веха. Это время подведения итогов. Момент, когда нужно остановиться – и вспомнить свою историю.

История «Зенита» – это клубный музей сине-бело-голубых, на полках которого сияют 30 трофеев, национальных и международных: 11 чемпионских титулов, 6 Кубков и 10 Суперкубков страны, Кубок Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА; нет другого российского клуба, который мог бы похвастать подобной коллекцией. И мы знаем, что эта музыка будет вечной, ведь «Зенит» – единственный футбольный клуб в нашей стране, обладающий всеми высшими наградами как советского, так и российского первенства.

История «Зенита» – это переезд футбольной столицы России в XXI веке в Санкт-Петербург, на «Газпром Арену», самый посещаемый стадион Восточной Европы.

Это 19 миллионов россиян, которые, согласно исследованию компании GfK, поддерживают «Зенит» – петербуржцы имеют самую большую аудиторию болельщиков среди жителей нашей страны в возрасте от 25 до 44 лет, опережая в этой категории все остальные российские клубы.

За эти 100 лет «Зенит» – спортивная слава Петербурга – прошел путь от заводского любительского кружка до самой титулованной команды России. Мы гордимся этой сине-бело-голубой историей и с уверенностью шагаем во второе столетие. С уверенностью, потому что знаем – рядом с нами лучшие болельщики в лучшем городе мира.

Вчера. Сегодня. Навсегда.

С праздником! С днем рождения «Зенита»!» – написал клуб.

  • Накануне «Зенит» проиграл чемпионство РПЛ.
  • Закончилась 6-летняя гегемония клуба в чемпионате России.
  • «Зенит» – фаворит следующего сезона РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (17)
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Desma
1748152780
С праздником! С днем рождения! Ждём побед в новом сезоне!!!
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Мордаванин
1748153760
сто свечек не забудьте вставить.. в тортик
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morgan59
1748154141
С днем рождения Зенит. Дай Бог здоровья игрокам и руководству. А всё остальное в ваших возможностях.
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В "Спартаке" играют прост
1748154169
Текст долден быть следующим: Семак бездырь, Краснодар чемпион. Судьи за народное бабло отработали слабо. Спартак в очередной раз по игре нас уничтожил. Мы купил больше бразильцев и судей и команд. Всех с праздником, оплачиваете банкет счетом за газ, с июня всем повышенный тариф.
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vladik12
1748154652
Тоже поздравляю "Зенит". Важный клуб в российской истории, победитель Кубка УЕФА так-то. Любим во втором по значимости городе России, есть своя неповторимая аура, есть крутейшие воспитанники вроде Аршавина, Кержакова, которые приносили кучу положительных эмоций не только зенитовским болельщикам, а вообще всем российским. Так что есть вещи, за которые к "Зениту" можно относиться с теплотой. Сегодня их праздник, пусть отмечают по полной и принимают поздравления.
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Январь 59
1748154730
Зенит и всех зенитовских болельщиков поздравляю с юбилеем. Мирного неба над вашей головой, свет в ваших окнах, газ в ваших домах детский смех в ваших семьях почёт и уважение вашим ветеранам и пенсионерам. С ЮБИЛЕЕМ!!.
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Айболид
1748155057
Граждане , чей непривитый поросёнок уже второй день по сайту мечется ?
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