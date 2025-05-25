Зенитовец Горшков объяснил проигрыш чемпионства: «Краснодару» больше повезло»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о проигранном чемпионстве.
– Это «Зенит» упустил чемпионство или «Краснодар» стал сильнее?
– Честно, не знаю. До этого за семь лет ни одна команда, занявшая второе место, не набирала 66 очков. В этом году таких команд две. Потому соперники очень достойные. Чуть больше повезло «Краснодару».
– Это проклятие вековых юбилеев?
– Не знаю, в это не верю. Были шансы.
– «Зенит» в этом сезоне без трофеев.
– Суперкубок все равно трофей.
– Но без Кубка и чемпионата можно назвать сезон провальным?
– Лучше спросить у руководства. Конечно, команда привыкла побеждать. Конечно, это точно не то, что хотели.
- «Зенит» не выиграл РПЛ впервые с 2018 года.
- Сегодня, 25 мая, петербуржцы празднуют 100-летие.
- Новый сезон стартует в середине июля.
Источник: «Матч ТВ»