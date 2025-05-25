Зенитовец Горшков объяснил проигрыш чемпионства: «Краснодару» больше повезло»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о проигранном чемпионстве.

– Это «Зенит» упустил чемпионство или «Краснодар» стал сильнее?

– Честно, не знаю. До этого за семь лет ни одна команда, занявшая второе место, не набирала 66 очков. В этом году таких команд две. Потому соперники очень достойные. Чуть больше повезло «Краснодару».

– Это проклятие вековых юбилеев?

– Не знаю, в это не верю. Были шансы.

– «Зенит» в этом сезоне без трофеев.

– Суперкубок все равно трофей.

– Но без Кубка и чемпионата можно назвать сезон провальным?

– Лучше спросить у руководства. Конечно, команда привыкла побеждать. Конечно, это точно не то, что хотели.