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  • Зенитовец Горшков объяснил проигрыш чемпионства: «Краснодару» больше повезло»

Зенитовец Горшков объяснил проигрыш чемпионства: «Краснодару» больше повезло»

Сегодня, 08:44
2

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о проигранном чемпионстве.

– Это «Зенит» упустил чемпионство или «Краснодар» стал сильнее?

– Честно, не знаю. До этого за семь лет ни одна команда, занявшая второе место, не набирала 66 очков. В этом году таких команд две. Потому соперники очень достойные. Чуть больше повезло «Краснодару».

– Это проклятие вековых юбилеев?

– Не знаю, в это не верю. Были шансы.

– «Зенит» в этом сезоне без трофеев.

– Суперкубок все равно трофей.

– Но без Кубка и чемпионата можно назвать сезон провальным?

– Лучше спросить у руководства. Конечно, команда привыкла побеждать. Конечно, это точно не то, что хотели.

  • «Зенит» не выиграл РПЛ впервые с 2018 года.
  • Сегодня, 25 мая, петербуржцы празднуют 100-летие.
  • Новый сезон стартует в середине июля.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Горшков Юрий
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Комментарии (2)
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В "Спартаке" играют прост
1748152063
Краснодар, ЦСКА, Спартак, даже Дтнамо по сезону по игре были интереснее и смотрелтсь лучше чем голубая дружина Семачка...тусуйся со своим мнением в Краснодаре
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Каратель помойников
1748153221
Да нет,не повезло. Краснодар играл лучше,а повезло Горшкову,получил жирный контракт и седел лавку полировал
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