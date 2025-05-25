Кордоба прокомментировал чемпионство «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на титул РПЛ.

– Что для тебя значит это чемпионство?

– Все знают и понимают, что матч выдался очень тяжелый. У нас было много препятствий на пути, но я горд за свою команду, тренерский штаб, за ту работу, которую мы проделали в течение года. Мы действительно заслуживаем и достойны этого.

– Чем силен именно этот «Краснодар»?

– Мы растем, продолжаем развиваться и учимся играть как одно целое, как одна команда. Именно поэтому «Краснодар» является очень сильной командой, которая будет продолжать сталкиваться и преодолевать многие трудности. По этой причине мы и заслуживаем победу.

Выдалась длинная неделя, мы осознавали, что будем играть дома с нашими болельщиками и победим.

– Вы автор золотого гола в чемпионате России. К кому побежали праздновать на трибуну?

– Я счастлив забитому голу. Здесь моя семья, все этого ждали, и семья является частью нашей победы.