Кордоба прокомментировал чемпионство «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на титул РПЛ.
– Что для тебя значит это чемпионство?
– Все знают и понимают, что матч выдался очень тяжелый. У нас было много препятствий на пути, но я горд за свою команду, тренерский штаб, за ту работу, которую мы проделали в течение года. Мы действительно заслуживаем и достойны этого.
– Чем силен именно этот «Краснодар»?
– Мы растем, продолжаем развиваться и учимся играть как одно целое, как одна команда. Именно поэтому «Краснодар» является очень сильной командой, которая будет продолжать сталкиваться и преодолевать многие трудности. По этой причине мы и заслуживаем победу.
Выдалась длинная неделя, мы осознавали, что будем играть дома с нашими болельщиками и победим.
– Вы автор золотого гола в чемпионате России. К кому побежали праздновать на трибуну?
– Я счастлив забитому голу. Здесь моя семья, все этого ждали, и семья является частью нашей победы.
- «Краснодар» впервые взял титул.
- Это был 33-й чемпионат России.
- Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля.