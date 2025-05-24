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Олусегун: «Приятно обыграть «Зенит» в год их 100-летия»

Сегодня, 22:15
3

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился эмоциями от чемпионства.

«Я не знаю, сможем ли мы брать трофей год за годом, потому что нужно готовиться к тому, чтобы снова стать чемпионом. Сейчас мы чемпионы. Если мы хотим снова взять трофей, нужно готовиться к этому. Конечно, приятно было обыграть «Зенит» в год их 100-летия. Но мы не думали об этом, мы думали только о «Краснодаре», о том, как играть и выигрывать.

Я пока не могу представить себя в другом российском клубе, потому что я люблю «Краснодар» и хочу быть в этой команде. Даже если «Зенит» придeт и предложит 10 миллионов евро. «Краснодар» – моя любимая команда, и я хочу остаться здесь», – сказал Олусегун.

  • «Краснодар» впервые взял титул.
  • Это был 33-й чемпионат России.
  • Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Олусегун Олакунле
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Комментарии (3)
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партизан84
1748115109
приятно было всей стране, за исключением примерно 19 миллионов)))))
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Константин-Шапкин-google
1748115526
Слушай дружище, да всем приятно ты даже не представляешь как! С победой!
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Тинез Розоп
1748115632
Вот сегодня прям видно , что Зенит , как они говорят народная команда. Всей страной , всем народом радуемся…. ( доказательств с лихвой)
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