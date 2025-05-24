Олусегун: «Приятно обыграть «Зенит» в год их 100-летия»

Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился эмоциями от чемпионства.

«Я не знаю, сможем ли мы брать трофей год за годом, потому что нужно готовиться к тому, чтобы снова стать чемпионом. Сейчас мы чемпионы. Если мы хотим снова взять трофей, нужно готовиться к этому. Конечно, приятно было обыграть «Зенит» в год их 100-летия. Но мы не думали об этом, мы думали только о «Краснодаре», о том, как играть и выигрывать.

Я пока не могу представить себя в другом российском клубе, потому что я люблю «Краснодар» и хочу быть в этой команде. Даже если «Зенит» придeт и предложит 10 миллионов евро. «Краснодар» – моя любимая команда, и я хочу остаться здесь», – сказал Олусегун.