Глушаков – о чемпионстве «Краснодара»: «Насолили «Зениту» в год 100-летия»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал чемпионство «Краснодара».

«С одной стороны, мне все равно, а с другой – я очень уважаю Сергея Николаевича Галицкого и рад, что его клуб выиграл это чемпионство. Его вклад в российский футбол и спорт очень ценен. Он проделал большой путь и заслужил этот титул.

Хочу поздравить его и футбольный клуб «Краснодар». Команда чуть насолила «Зениту» в год 100-летия», – сказал Глушаков.