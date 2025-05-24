Глушаков – о чемпионстве «Краснодара»: «Насолили «Зениту» в год 100-летия»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал чемпионство «Краснодара».
«С одной стороны, мне все равно, а с другой – я очень уважаю Сергея Николаевича Галицкого и рад, что его клуб выиграл это чемпионство. Его вклад в российский футбол и спорт очень ценен. Он проделал большой путь и заслужил этот титул.
Хочу поздравить его и футбольный клуб «Краснодар». Команда чуть насолила «Зениту» в год 100-летия», – сказал Глушаков.
- «Краснодар» впервые взял титул.
- Это был 33-й чемпионат России.
- Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля.
Источник: «Спорт-Экспресс»