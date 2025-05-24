Обращение «Зенита» к болельщикам после проигранного чемпионства

Пресс-служба «Зенита» опубликовала обращение к болельщикам после итогового второго места в сезоне РПЛ.
«Друзья! Спасибо каждому из вас за поддержку в этом сезоне.
Вы гнали нас вперед, радовались вместе с нами и были рядом в трудные минуты. Мы благодарим вас за веру, за эмоции, за сине-бело-голубое сердце, которое бьется в каждом из вас», – написали петербуржцы.
- «Зенит» впервые с 2018 года не стал чемпионом.
- Также команда осталась без Кубка.
- Завтра, 25 мая, «Зенит» празднует 100-летие.
Источник: телеграм-канал «Зенита»