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Обращение «Зенита» к болельщикам после проигранного чемпионства

Сегодня, 20:56
17

Пресс-служба «Зенита» опубликовала обращение к болельщикам после итогового второго места в сезоне РПЛ.

«Друзья! Спасибо каждому из вас за поддержку в этом сезоне.

Вы гнали нас вперед, радовались вместе с нами и были рядом в трудные минуты. Мы благодарим вас за веру, за эмоции, за сине-бело-голубое сердце, которое бьется в каждом из вас», – написали петербуржцы.

  • «Зенит» впервые с 2018 года не стал чемпионом.
  • Также команда осталась без Кубка.
  • Завтра, 25 мая, «Зенит» празднует 100-летие.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (18)
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Айболид
1748110141
Если бы ещё руководство команды сделало бы правильные выводы по итогам этого сезона ...
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BarStep
1748110971
Принимается., но нужны перемены. Если оставите как есть, в следующем сезоне вооще в медали можем не попасть
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bset
1748112307
С юбилеем, Зенит!
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Хулиганин
1748112918
Сине-бело-голубое сердце? Да они там рептилоиды.
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erybov1965
1748113091
Я тоже рад и самое главное,что в подтверждение моих принципов - деньги решают,но не все.
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Good_win
1748113148
а где, собственно, сами глоры заднеприводных???? куда все тут попрятались))) А, да... голубые, со столетием вас)))) и привет вашим мини-сосискам - с аналогичным проигнрышем Кубка Харламова ))))
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