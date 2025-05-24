Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Черданцев – о чемпионстве «Краснодара»: «Закончилась эпоха российского футбола длиной в 30+ лет»

Черданцев – о чемпионстве «Краснодара»: «Закончилась эпоха российского футбола длиной в 30+ лет»

Сегодня, 20:09
8

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на чемпионство «Краснодара».

  • «Краснодар» впервые взял титул.
  • Это был 33-й чемпионат России.
  • Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля.

«Краснодар» с заслуженным чемпионством! Новый клуб на первом месте – это всегда здорово для турнира и конкуренции. Представляю, как рада сегодня одна моя знакомая семья из Геленджика, которая уже много лет ездит на все до одного домашние матчи «Краснодара». Хотя путь не такой уж близкий. И вот они дождались. А таких семей в Краснодарском крае, уверен, очень много.

Сегодня закончилась целая эпоха российского футбола длнной больше чем в 30 лет. И закончилась вничью между «Спартаком» и «Зенитом» – 6:6. По шесть чемпионств подряд.

Мне кажется, в условиях нынешней конкуренции в РПЛ рассчитывать на такие победные серии очень и очень сложно и потребуются, возможно годы, чтобы появился коллектив, способный брать титулы раз за разом. При том, что сегодня по крайней мере в первой пятерке чемпионата все клубы стабильны, с бюджетом и большими амбициями. Тем интереснее будет следить за следующими сезонами. А этот в его основной части завершен, с чем всех и поздравляю!» – написал Черданцев.

Еще по теме:
Глушаков – о чемпионстве «Краснодара»: «Насолили «Зениту» в год 100-летия»
Галицкий прокомментировал 1-й титул в истории «Краснодара» 2
Смолов: «Салаги выиграли мне чемпионство» 2
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
Россия. Премьер-лига Краснодар Черданцев Георгий
Рекомендуем
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
В "Спартаке" играют прост
1748107272
Главная питерская говорилка, несет чушь, а тут решил подстелиться...
Ответить
saf05
1748108586
Всё только начинается, и закрой свой чердак.
Ответить
...уефан
1748110341
...в чердаке Жорика эпоха поменялась)...
Ответить
anatolich72
1748110608
Чердак явно болен.
Ответить
Интерес
1748111204
Можно подумать,что между этими двумя событиями Черданцев провёл время на чердаке,в летаргическом сне.
Ответить
BRO_football
1748111397
А ты, Черданцев, вообще лучше заткнись! Главный подсос Зенита. Ты сильно палишься, когда комментируешь матчи Зенита
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1748111839
Ну **** дебил конкретный.
Ответить
Garrincha58
1748112522
о чём это он?
Ответить
Главные новости
СпецпроектФинальный тур РПЛ! Пройдите тест и узнайте, как хорошо вы следили за этим сезоном?
5
Галицкий прокомментировал 1-й титул в истории «Краснодара»
21:23
2
ВидеоВыпивший Кривцов из «Краснодара» едва не нарвался на лишение прав, но после одного звонка вопрос был решен
21:11
19
Генич отреагировал на чемпионство «Краснодара»
21:05
2
ФотоОбращение «Зенита» к болельщикам после проигранного чемпионства
20:56
17
ФотоРеакция Хабиба на чемпионство «Краснодара»
20:45
2
Стало известно, что Сперцян сказал Галицкому сразу после чемпионства
20:37
1
Сперцян – после чемпионства: «Хочу поиграть в Европе»
20:28
6
Станкович подвел итоги сезона для «Спартака», дав обещание болельщикам
20:22
9
ВидеоКордоба на коленях прошел все поле стадиона «Краснодара» после чемпионства
20:15
6
Все новости
Все новости
В «Черноморце» сообщили, что не сыграют в переходных матчах за место в РПЛ
21:50
1
Зобнин: «Хочу, чтобы Станкович остался в «Спартаке», он для нас как отец»
21:41
Смолов: «Салаги выиграли мне чемпионство»
21:18
1
ВидеоСоболев отказался общаться с журналистами после проигранного чемпионства
20:50
6
ФотоРеакция Хабиба на чемпионство «Краснодара»
20:45
2
Стало известно, что Сперцян сказал Галицкому сразу после чемпионства
20:37
1
Сперцян – после чемпионства: «Хочу поиграть в Европе»
20:28
5
Станкович подвел итоги сезона для «Спартака», дав обещание болельщикам
20:22
9
ВидеоКордоба на коленях прошел все поле стадиона «Краснодара» после чемпионства
20:15
6
Черданцев – о чемпионстве «Краснодара»: «Закончилась эпоха российского футбола длиной в 30+ лет»
20:09
8
Смолов прокомментировал чемпионство «Краснодара» – оно 1-е в карьере 35-летнего Федора
20:03
2
Сперцян провел последний матч за «Краснодар»
19:57
7
Реакция Мостового на чемпионство «Краснодара»
19:52
8
ВидеоСлезы Галицкого и игроков «Краснодара» после чемпионства
19:45
26
ВидеоИгроки «Краснодара» массово накурились после чемпионства
19:40
35
Станкович намекнул на уход из «Спартака»
19:36
15
Семак ответил на вопрос о возможном уходе из «Зенита»
19:31
14
Реакция Семака на проигрыш чемпионства
19:28
34
«Зенит» в год 100-летия не выиграл ни РПЛ, ни Кубок
19:20
64
Андрей Мостовой – о конце гегемонии «Зенита»: «Ужасные эмоции, все плохо»
19:18
18
ВидеоГалицкий поднял трофей РПЛ: «Мечта сбылась»
19:05
26
Мусаев прокомментировал чемпионство «Краснодара»
19:01
8
Итоговая таблица сезона РПЛ
18:57
5
Определились все участники переходных матчей за места в РПЛ
18:52
7
ФотоОпределен лучший бомбардир РПЛ сезона-2024/25
18:44
4
«Зенит» не смог опередить «Спартак» по количеству чемпионств подряд
18:40
25
РПЛ. ЦСКА обыграл «Пари НН» (2:0) и финишировал третьим, «Локо» победил «Акрон» (4:1)
18:39
17
«Зенит» не выиграл РПЛ впервые с 2018 года
18:37
49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 