Черданцев – о чемпионстве «Краснодара»: «Закончилась эпоха российского футбола длиной в 30+ лет»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев отреагировал на чемпионство «Краснодара».

«Краснодар» впервые взял титул.

Это был 33-й чемпионат России.

Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля.

«Краснодар» с заслуженным чемпионством! Новый клуб на первом месте – это всегда здорово для турнира и конкуренции. Представляю, как рада сегодня одна моя знакомая семья из Геленджика, которая уже много лет ездит на все до одного домашние матчи «Краснодара». Хотя путь не такой уж близкий. И вот они дождались. А таких семей в Краснодарском крае, уверен, очень много.

Сегодня закончилась целая эпоха российского футбола длнной больше чем в 30 лет. И закончилась вничью между «Спартаком» и «Зенитом» – 6:6. По шесть чемпионств подряд.

Мне кажется, в условиях нынешней конкуренции в РПЛ рассчитывать на такие победные серии очень и очень сложно и потребуются, возможно годы, чтобы появился коллектив, способный брать титулы раз за разом. При том, что сегодня по крайней мере в первой пятерке чемпионата все клубы стабильны, с бюджетом и большими амбициями. Тем интереснее будет следить за следующими сезонами. А этот в его основной части завершен, с чем всех и поздравляю!» – написал Черданцев.