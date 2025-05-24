Реакция Мостового на чемпионство «Краснодара»

Александр Мостовой прокомментировал чемпионство «Краснодара».

«Нужно поздравить «Краснодар», молодцы. Да, красавцы. Во главе с Джоном Кордобой. Еще в том сезоне должны были стать чемпионами. Молодцы, да.

Имея фору в четыре очка за четыре тура до финиша, команда была обязана становиться чемпионом. «Краснодар» должен радоваться, праздновать, не стесняться ничего, потому что они заслужили», – сказал Мостовой.