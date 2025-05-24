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Реакция Мостового на чемпионство «Краснодара»

Сегодня, 19:52
3

Александр Мостовой прокомментировал чемпионство «Краснодара».

«Нужно поздравить «Краснодар», молодцы. Да, красавцы. Во главе с Джоном Кордобой. Еще в том сезоне должны были стать чемпионами. Молодцы, да.

Имея фору в четыре очка за четыре тура до финиша, команда была обязана становиться чемпионом. «Краснодар» должен радоваться, праздновать, не стесняться ничего, потому что они заслужили», – сказал Мостовой.

  • «Краснодар» впервые взял титул.
  • Это был 33-й чемпионат России.
  • Защиту титула «Краснодар» начнет в середине июля.

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Краснодар Мостовой Александр
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Комментарии (4)
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oyabun
1748105755
Ну раз сам Мостовой разрешил праздновать..))
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Тинез Розоп
1748105816
Утром по другому говорил. Вот что рюмка после обеда с людьми делает)…
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saf05
1748106062
Переобулся
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В "Спартаке" играют прост
1748106284
Без тебя разберуться иди вымаливай работу у голубых
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