На главной площади Краснодара подняли флаг «Краснодара»

Краснодар готовится к возможному чемпионству «Краснодара».
Перед потенциально чемпионским матчем 30-го тура против «Динамо» на Главной площади города подняли флаг клуба в знак поддержки.
«Верим в команду! Обычно над Главной городской площадью развевается флаг Краснодара. Сегодня мы подняли чeрно-зелeный флаг в поддержку родного футбольного клуба. Вперeд, быки! Вперeд к победе! Вперeд к первому чемпионству!» – написал глава Краснодара Евгений Наумов.
- 30-й тур начнется в 16:30 мск – все матчи в одно время.
- «Краснодар» в случае победы над «Динамо» гарантированно станет чемпионом.
- Команды встречались в 30-м туре прошлого чемпионата.
Источник: «Бомбардир»