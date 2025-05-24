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На главной площади Краснодара подняли флаг «Краснодара»

Сегодня, 11:56
4

Краснодар готовится к возможному чемпионству «Краснодара».

Перед потенциально чемпионским матчем 30-го тура против «Динамо» на Главной площади города подняли флаг клуба в знак поддержки.

«Верим в команду! Обычно над Главной городской площадью развевается флаг Краснодара. Сегодня мы подняли чeрно-зелeный флаг в поддержку родного футбольного клуба. Вперeд, быки! Вперeд к победе! Вперeд к первому чемпионству!» – написал глава Краснодара Евгений Наумов.

  • 30-й тур начнется в 16:30 мск – все матчи в одно время.
  • «Краснодар» в случае победы над «Динамо» гарантированно станет чемпионом.
  • Команды встречались в 30-м туре прошлого чемпионата.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар
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Комментарии (4)
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Цугундeр
1748077795
))) Плюсик в карму главе Краснодара Евгению Наумову. ..мля ,не власть, а контактный зоопарк.)
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Garrincha58
1748078988
надо рядом поднять флаг OZONа
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Интерес
1748079043
А чё,разве какой-то провинциальный мЭрин должен отличаться от главы крупнейшей государственной корпорации-группен-руководителя Миллера? Этот хоть только флажок вывесил(незатратно),а сколько Алексей уже вбухал средств в фальшак,да и готов расцветить в цвета своей игрушки "иглу Кощея"-трудно посчитать...
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АЛЕКС 58
1748081281
Лучше бы написали как Арутюнян для своего города поднял цены на билеты.Надеюсь многие пожалеют что отдали глядя на позорную игру
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