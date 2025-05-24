На главной площади Краснодара подняли флаг «Краснодара»

Краснодар готовится к возможному чемпионству «Краснодара».

Перед потенциально чемпионским матчем 30-го тура против «Динамо» на Главной площади города подняли флаг клуба в знак поддержки.

«Верим в команду! Обычно над Главной городской площадью развевается флаг Краснодара. Сегодня мы подняли чeрно-зелeный флаг в поддержку родного футбольного клуба. Вперeд, быки! Вперeд к победе! Вперeд к первому чемпионству!» – написал глава Краснодара Евгений Наумов.