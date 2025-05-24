Гинер назвал 2 телеграм-канала, на которые подписан

Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, на какие телеграм-каналы подписан.
– В соцсетях вас, кажется, нет?
– И никогда не было. От этих вещей я далек.
– В «телеге»-то присутствуете?
– На два канала подписан. Один – наш, ФК ЦСКА. Второй – новостной.
– Хватает?
– Вполне. Ну и на спортивные сайты заглядываю. Если нужно что-то в интернете найти, внуки с радостью помогут.
– В последнее время все чаще встречаем людей, которые говорят: «Дома телевизор не смотрю».
– А у меня он работает 24 часа в сутки.
– Футбол, футбол, футбол?
– Почему? Не только.
– Старорежимный вы человек, Евгений Леннорович.
– Ага, из каменного века.
- Гинер управляет ЦСКА более 20 лет.
- При нем команда взяла Кубок УЕФА.
- Сейчас ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»