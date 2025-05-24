Гинер назвал 2 телеграм-канала, на которые подписан

Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, на какие телеграм-каналы подписан.

– В соцсетях вас, кажется, нет?

– И никогда не было. От этих вещей я далек.

– В «телеге»-то присутствуете?

– На два канала подписан. Один – наш, ФК ЦСКА. Второй – новостной.

– Хватает?

– Вполне. Ну и на спортивные сайты заглядываю. Если нужно что-то в интернете найти, внуки с радостью помогут.

– В последнее время все чаще встречаем людей, которые говорят: «Дома телевизор не смотрю».

– А у меня он работает 24 часа в сутки.

– Футбол, футбол, футбол?

– Почему? Не только.

– Старорежимный вы человек, Евгений Леннорович.

– Ага, из каменного века.