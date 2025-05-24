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Акинфеев – о ВАР: «Раздражает»

Сегодня, 08:24
2

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал понять, что ему не нравится ВАР.

– Выездное дерби со «Спартаком» (2:1) – самое яркое за последние годы?

– Не скажу, что оно получилось каким-то культовым. Самое яркое дерби, которое все вспоминают, полуфинал Кубка России, когда сыграли 3:3 и выиграли по пенальти. Конечно, этот матч тоже запомнится, потому что мы выиграли. Наверное, яркости этому дерби добавил ВАР – именно он залез в эту стезю. Когда неделю назад мы играли с «Зенитом», судья четыре минуты смотрел повтор, хотя у нас на скамейке стоят мониторы, и нам все было понятно сразу, по всем трактовкам – это пенальти. Но системе ВАР со всеми своими камерами надо было еще сотню раз пересмотреть. Мне кажется, что это раздражает и футболистов, и болельщиков.

Со «Спартаком» было обидно, что назначили одиннадцатиметровый удар. Не скажу, что он был спорный, но можно было как дать его, так и не дать. В других матчах так же. Например, в матче «Динамо» и «Спартака» был момент, когда после подачи мяч попал в руку. Мне непонятны трактовки правил, как в принципе объясняется отставленная рука. Можно 500 раз посмотреть, и высказать столько же разных мнений. Думаю, что скоро и вратарям запретят играть руками (смеется).

  • 39-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.
  • Он провел 111 матчей за сборную России и 795 за красно-синих.
  • Контракт Игоря действует еще год.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
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Комментарии (2)
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fakeid
1748066429
вар - лучший друг спартага! 11 левых пенальти за сезон!
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Интерес
1748070406
ВАРево нравится только производителям и "операторам честного судейства",которые получают за него бакшиш,да крышевателям этого бизнеса из высших сфер футбольного хозяйства.
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