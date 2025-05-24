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Генич определил трансферные цели для «Спартака»

24 мая 2025, 01:11
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал совет «Спартаку» по поводу усиления состава.

«Надо укреплять оборону, фланги защиты. Очень нужен центральный защитник – прямо вот Дивеев – Роша или как Нино, классный защитник. Надо думать об игроке в середину поля», – сказал Генич.

  • В РПЛ спартаковцы идут на 5-м месте за тур до конца сезона.
  • Из Кубка они вылетели от «Ростова», дойдя до финала Пути регионов.
  • Прошлым летом клуб потратил на трансферы 26,7 млн евро, зимой – 29,9 млн евро.

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Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Генич Константин
Комментарии (4)
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Сам_себе_сказал
1748080846
Куда без Генича то..
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