Генич определил трансферные цели для «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал совет «Спартаку» по поводу усиления состава.

«Надо укреплять оборону, фланги защиты. Очень нужен центральный защитник – прямо вот Дивеев – Роша или как Нино, классный защитник. Надо думать об игроке в середину поля», – сказал Генич.