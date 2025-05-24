Генич определил трансферные цели для «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал совет «Спартаку» по поводу усиления состава.
«Надо укреплять оборону, фланги защиты. Очень нужен центральный защитник – прямо вот Дивеев – Роша или как Нино, классный защитник. Надо думать об игроке в середину поля», – сказал Генич.
- В РПЛ спартаковцы идут на 5-м месте за тур до конца сезона.
- Из Кубка они вылетели от «Ростова», дойдя до финала Пути регионов.
- Прошлым летом клуб потратил на трансферы 26,7 млн евро, зимой – 29,9 млн евро.
Источник: «Футбольный биги»