Пономарев дал прогноз на исход чемпионской гонки в РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев спрогнозировал итоги чемпионата России-2024/25.
- За тур до конца «Краснодар» лидирует, опережая «Зенит» на 1 очко.
- Южанам осталось сыграть с «Динамо», а петербуржцам – с «Ахматом».
– Большинство экспертов склоняется к тому, что «Краснодар» не сможет обыграть «Динамо» и завоевать золотые медали. Почему такое скептическое отношение?
– Потому что «Динамо» выиграло три матча подряд, и все думают, что это будет продолжаться. Но везение заканчивается. Провал будет обязательно. Ни с того, ни с сего они не могут так здорово играть и побеждать все время. Где-то будет провал.
Матч тем более будет в Краснодаре. «Быки» уже нормально себя чувствуют. Не думаю, что перегорят. Если выиграют – станут чемпионами. Так что они будут стараться приложить все усилия для последнего рывка.
Я думаю, южане станут чемпионами. Уверен, что и «Зенит» хорошо сыграет с «Ахматом» и займет второе место, и ЦСКА добьется победы и завоюет бронзовые медали. Три места уже распределены.
– То есть вы уверены, что «Зенит» легко одолеет «Ахмат»?
– Они же в Питере играют. «Зенит» возьмет три очка. «Спартак» тоже выиграет у «Химок» и поднимется на четвертое место. А «Динамо» уступит «Краснодару» и опустится на пятую строчку.
– «Зенит» наиграл на чемпионство в этом сезоне?
– Нет. «Краснодар» больше наиграл. У него не было таких провальных матчей, а у питерцев были.