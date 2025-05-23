Пономарев дал прогноз на исход чемпионской гонки в РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев спрогнозировал итоги чемпионата России-2024/25.

За тур до конца «Краснодар» лидирует, опережая «Зенит» на 1 очко.

Южанам осталось сыграть с «Динамо», а петербуржцам – с «Ахматом».

– Большинство экспертов склоняется к тому, что «Краснодар» не сможет обыграть «Динамо» и завоевать золотые медали. Почему такое скептическое отношение?

– Потому что «Динамо» выиграло три матча подряд, и все думают, что это будет продолжаться. Но везение заканчивается. Провал будет обязательно. Ни с того, ни с сего они не могут так здорово играть и побеждать все время. Где-то будет провал.

Матч тем более будет в Краснодаре. «Быки» уже нормально себя чувствуют. Не думаю, что перегорят. Если выиграют – станут чемпионами. Так что они будут стараться приложить все усилия для последнего рывка.

Я думаю, южане станут чемпионами. Уверен, что и «Зенит» хорошо сыграет с «Ахматом» и займет второе место, и ЦСКА добьется победы и завоюет бронзовые медали. Три места уже распределены.

– То есть вы уверены, что «Зенит» легко одолеет «Ахмат»?

– Они же в Питере играют. «Зенит» возьмет три очка. «Спартак» тоже выиграет у «Химок» и поднимется на четвертое место. А «Динамо» уступит «Краснодару» и опустится на пятую строчку.

– «Зенит» наиграл на чемпионство в этом сезоне?

– Нет. «Краснодар» больше наиграл. У него не было таких провальных матчей, а у питерцев были.