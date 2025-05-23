РФС наложил трансферный бан на «Крылья Советов»

«Крылья Советов» получили специфический трансферный бан от РФС.
«РФС запретил клубу «Крылья Советов» покупать футболистов.
Речь идет о двух ближайших трансферных окнах – летнем и зимнем. При этом команда сможет продавать своих футболистов или подписывать свободных агентов, за переход которых платить не надо. При этом источники добавили, что в случае продажи кого-то из игроков у клуба все-таки будет право потратить на трансфер вырученную сумму.
Решение связано с тем, что у самарцев были проблемы из-за долгов перед «РТ-Капитал» (входит в «Ростехом»), которые превышают 900 миллионов рублей», – написал источник.
- «Крылья Советов» занимают 10-е место в РПЛ с 30 очками после 29 матчей.
- Самарцы пока не гарантировали себе место в лиге на следующий сезон и теоретически еще могут оказаться в зоне стыковых матчей, от которой клуб отделяет 3 очка.
- В 30-м туре «Крылья» сыграют на выезде с вылетевшим «Факелом».
Источник: «РБК Спорт»