Гинер рассказал, почему из Европы не поступали предложения о продаже Акинфеева

Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему вратарь Игорь Акинфеев провел всю карьеру в этом клубе.

– У Игоря Акинфеева было хоть одно предложение из Европы?

– Нет.

– Но почему? Вратарь-то классный.

– Я объясню. Прежде чем договариваться о трансфере, представители клуба всегда выходят на игрока. Прощупывают почву: готов? Не готов? Мы, руководители, между собой можем обсуждать что угодно. Но какой в этом смысл, если футболист скажет: «Я никуда не поеду».

Думаю, Игорь сразу всем отвечал: «У меня один клуб – ЦСКА. Где начинал, там и закончу». Вот почему на моем столе не было предложений по Акинфееву. Зачем присылать, когда игрок четко дает понять, что покидать ЦСКА не намерен.