Мостовой объявил, что возглавил «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, какой клуб будет тренировать.
«Я возглавил московский «Спартак», но только тот, что выступает в любительской футбольной лиге.
Как так произошло? У меня был спор с Отаром Кушанашвили на победителя матча между «Спартаком» и ЦСКА. Я его проиграл, поэтому приходится выполнять.
Видите, сборную футболистов европейских клубов возглавил, теперь красно‑белых. Предложения всe сыпятся и сыпятся. Жаль только, что они несерьезные, хотелось бы более профессиональных», – сказал Мостовой.
- Мостовой в марте получил тренерскую лицензию категории А.
- Он был главным тренером сборной европейских клубов в матче против ЦСКА-2005, посвященном 20-летию победы красно-синих в Кубке УЕФА.
Источник: «Матч ТВ»