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Мостовой объявил, что возглавил «Спартак»

Сегодня, 14:39
5

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, какой клуб будет тренировать.

«Я возглавил московский «Спартак», но только тот, что выступает в любительской футбольной лиге.

Как так произошло? У меня был спор с Отаром Кушанашвили на победителя матча между «Спартаком» и ЦСКА. Я его проиграл, поэтому приходится выполнять.

Видите, сборную футболистов европейских клубов возглавил, теперь красно‑белых. Предложения всe сыпятся и сыпятся. Жаль только, что они несерьезные, хотелось бы более профессиональных», – сказал Мостовой.

  • Мостовой в марте получил тренерскую лицензию категории А.
  • Он был главным тренером сборной европейских клубов в матче против ЦСКА-2005, посвященном 20-летию победы красно-синих в Кубке УЕФА.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (5)
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gor77
1748001017
Вот тебе бабушка и Юрьев день. Домечтался.)))) Хочешь стать генералом, начни с рядового.))))))
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vodomut
1748001567
то что мостовой идиот.понятно из его комментарев!
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Spartak_forv@
1748005203
Взял команду из низов,чтобы сделать победителем ЛЧ через несколько сезонов,как в FIFA
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ivany4
1748006609
Взрослые дядьки, кем-то себя считают, а ума, как в детсадовской подготовительной группе.)) Вам осталось поспорить кто в госдуру пройдет на очередных выборах.
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evgevg13
1748010434
Недотренеру недопредложения. Это нормально.
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