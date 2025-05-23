Мостовой объявил, что возглавил «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, какой клуб будет тренировать.

«Я возглавил московский «Спартак», но только тот, что выступает в любительской футбольной лиге.

Как так произошло? У меня был спор с Отаром Кушанашвили на победителя матча между «Спартаком» и ЦСКА. Я его проиграл, поэтому приходится выполнять.

Видите, сборную футболистов европейских клубов возглавил, теперь красно‑белых. Предложения всe сыпятся и сыпятся. Жаль только, что они несерьезные, хотелось бы более профессиональных», – сказал Мостовой.