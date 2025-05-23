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«Крылья Советов» сделали заявление по выступлению в РПЛ в следующем сезоне

Сегодня, 13:49
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«Крылья Советов» объявили, что получили лицензию РФС на участие в РПЛ в сезоне-2025/26. Председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев отметил, что процедуру удалось пройти благодаря гарантиям со стороны региональных властей.

«Учитывая текущую ситуацию, процесс был длительным, но мы находились в конструктивном диалоге с РФС и смогли в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов.

На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности губернатора в решение существующих проблем.

При этом мы понимаем, что бюджет клуба, а также наши планы по погашению задолженности перед «РТ-Капитал» подразумевают необходимость максимально эффективно распределять ресурсы клуба в течение сезона.

Перед клубом по-прежнему будут ставиться задачи по достижения спортивного результата, выполнению финансовых показателей, а также по развитию спортивной вертикали. Задачи амбициозные, но при этом достижимые», – сказал Яковлев.

  • «Крылья Советов» занимают 10-е место в РПЛ с 30 очками после 29 матчей.
  • Самарцы пока не гарантировали себе место в лиге на следующий сезон и теоретически еще могут оказаться в зоне стыковых матчей, от которой клуб отделяет 3 очка.

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Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
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Комментарии (1)
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boris63
1747997652
А где там Федорищев со своим разоблочением продажных судей, усе сдулся.
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