«Крылья Советов» сделали заявление по выступлению в РПЛ в следующем сезоне

«Крылья Советов» объявили, что получили лицензию РФС на участие в РПЛ в сезоне-2025/26. Председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев отметил, что процедуру удалось пройти благодаря гарантиям со стороны региональных властей.

«Учитывая текущую ситуацию, процесс был длительным, но мы находились в конструктивном диалоге с РФС и смогли в требуемые сроки сформировать необходимый пакет документов.

На сегодняшний день финансовое положение клуба стабильно, что позволило получить лицензию на следующий сезон. Во многом это стало возможным благодаря гарантиям со стороны региона и вовлеченности губернатора в решение существующих проблем.

При этом мы понимаем, что бюджет клуба, а также наши планы по погашению задолженности перед «РТ-Капитал» подразумевают необходимость максимально эффективно распределять ресурсы клуба в течение сезона.

Перед клубом по-прежнему будут ставиться задачи по достижения спортивного результата, выполнению финансовых показателей, а также по развитию спортивной вертикали. Задачи амбициозные, но при этом достижимые», – сказал Яковлев.