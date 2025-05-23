Корнеев: «Если «Краснодар» станет чемпионом, это будет против логики»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что победа петербургского клуба в этом сезоне РПЛ будет логичной.
– Кто станет чемпионом России?
– У «Краснодара» отрыв одно очко. Тут всe просто – выигрывай и забирай чемпионство.
Последний матч будет с «Динамо», как будто история повторяется. Это круто, что опять всe решается в последнем туре и всe непредсказуемо. «Динамо» тоже показывает достаточно хорошую игру, много забивает, но мы знаем, что у них есть проблемы с обороной. То есть тут 50 на 50. Выиграет тот, кто больше заслуживает выиграть.
По футбольной логике «Зенит» должен стать чемпионом. Если «Краснодар» станет чемпионом, это будет против логики, но такое возможно.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 64 очками после 29 туров. «Зенит» отстает на 1 очко.
- В 30‑м туре «Краснодар» примет дома «Динамо», а «Зенит» на своем поле сыграет с «Ахматом».
- Матчи пройдут 24 мая и начнутся в 16:30 мск.
Источник: «Матч ТВ»