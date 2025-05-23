Корнеев: «Если «Краснодар» станет чемпионом, это будет против логики»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает, что победа петербургского клуба в этом сезоне РПЛ будет логичной.

– Кто станет чемпионом России?

– У «Краснодара» отрыв одно очко. Тут всe просто – выигрывай и забирай чемпионство.

Последний матч будет с «Динамо», как будто история повторяется. Это круто, что опять всe решается в последнем туре и всe непредсказуемо. «Динамо» тоже показывает достаточно хорошую игру, много забивает, но мы знаем, что у них есть проблемы с обороной. То есть тут 50 на 50. Выиграет тот, кто больше заслуживает выиграть.

По футбольной логике «Зенит» должен стать чемпионом. Если «Краснодар» станет чемпионом, это будет против логики, но такое возможно.