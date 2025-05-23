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  • Динамовец Скопинцев: «Будем биться с «Краснодаром», пусть «Зенит» выигрывает чемпионат»

Динамовец Скопинцев: «Будем биться с «Краснодаром», пусть «Зенит» выигрывает чемпионат»

Сегодня, 08:46
11

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассчитывает на победу в матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара».

  • 30-й тур состоится 24 мая.
  • «Краснодар» в случае победы над «Динамо» гарантированно станет чемпионом.
  • Команды встречались в 30-м туре прошлого чемпионата.

– Перед игрой последнего тура против «Краснодара» не всплывают в голове флешбэки от прошлогоднего выезда туда, когда упустили чемпионство?

– Думаю, мы будем более расслаблены и раскрепощены, поскольку за трофей не боремся. Но, с другой стороны, будем и хорошо заряжены, поскольку есть шансы на бронзу.

– Есть особое желание устроить ответку «Краснодару» за то поражение и лишить его золота в этом сезоне?

– Да, конечно, это принципиально для нас.

– Не будет обидно свой бывший клуб лишать золота?

– Я там всего год играл. Так-то являюсь воспитанником «Динамо». Какой-то чрезмерной любви не испытываю к «Краснодару» – только к его президенту Сергею Николаевичу Галицкому уважение. А так буду биться за победу в матче. Будем выходить и грызться.

– На ваш взгляд, кто в этом сезоне больше заслуживает чемпионства – «Краснодар» или «Зенит»?

– Да пусть «Зенит» выигрывает – это как-то привычней все-таки.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Зенит Скопинцев Дмитрий
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Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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trener7
1747979509
Привычно- это тебя пи..бола слушать. Понятно чем ты так заряжен.
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subbotaspartak
1747980330
– Не будет обидно свой бывший клуб лишать золота? – Я там всего год играл. У нас нет общего имущества. А газпром...
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fakeid
1747981447
их матч начнётся с устраивающего зенит счёта. посмотрим, смогут ли продержаться.
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СильныйМозг
1747983395
Вот это правильный настрой на игру! :))) Походу краснодыровцы нервно грызут ногти.
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Dr Metal
1747983577
Вот только не Зенит
Ответить
alex1951
1747983698
Так то оно так ,но это не в оловянных солдатиков играть...Там все таки Краснодар,а не Москва.
Ответить
ESC-Russia-google
1747983754
Бейтесь-бейтесь, но чемпионат выиграет Краснодар назло вам!
Ответить
saf05
1747986207
Миллер лучшее Галицкого
Ответить
...уефан
1747986210
...Дима, твои слова обязательно передадут Миллеру, будешь в списках...
Ответить
Hunter 717
1747986411
****** продажные все лижут яйца миллеру
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