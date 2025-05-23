Динамовец Скопинцев: «Будем биться с «Краснодаром», пусть «Зенит» выигрывает чемпионат»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассчитывает на победу в матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара».
- 30-й тур состоится 24 мая.
- «Краснодар» в случае победы над «Динамо» гарантированно станет чемпионом.
- Команды встречались в 30-м туре прошлого чемпионата.
– Перед игрой последнего тура против «Краснодара» не всплывают в голове флешбэки от прошлогоднего выезда туда, когда упустили чемпионство?
– Думаю, мы будем более расслаблены и раскрепощены, поскольку за трофей не боремся. Но, с другой стороны, будем и хорошо заряжены, поскольку есть шансы на бронзу.
– Есть особое желание устроить ответку «Краснодару» за то поражение и лишить его золота в этом сезоне?
– Да, конечно, это принципиально для нас.
– Не будет обидно свой бывший клуб лишать золота?
– Я там всего год играл. Так-то являюсь воспитанником «Динамо». Какой-то чрезмерной любви не испытываю к «Краснодару» – только к его президенту Сергею Николаевичу Галицкому уважение. А так буду биться за победу в матче. Будем выходить и грызться.
– На ваш взгляд, кто в этом сезоне больше заслуживает чемпионства – «Краснодар» или «Зенит»?
– Да пусть «Зенит» выигрывает – это как-то привычней все-таки.