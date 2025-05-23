Историк выразил несогласие, что «Зениту» в этом году 100 лет

«Зенит» в этом году празднует 100-летие. Однако мнение, что клуб основан в 1925 году, может быть ошибочным.

Об этом заявил футбольный историк Юрий Лукосяк.

«Лукосяк изначально придерживался академического подхода к летописи «Зенита» и выступал против произвольного «удревнения» клуба ради красивой даты. Он признает, что в 1999 году не проявил достаточной твeрдости, уступив давлению руководства, и впоследствии пожалел об этом. Со временем исследователь всe громче заявлял о несогласии с версией «1925», называя еe мифологизированной. По мнению Лукосяка, первый кружок футболистов при ЛМЗ в 1925-м не оставил прямого следа в истории команды мастеров, а потому считать этот год датой основания неправильно.

Официальная на сегодняшний день дата основания «Зенита» держится на одной-единственной заметке молодого корреспондента по фамилии Бодряков в майском выпуске журнала «Спартак» 1925 года. Журнал издавался под эгидой комсомола, и на его страницах печатались рекомендации по развитию спорта на производствах.

Именно эта заметка и легла в основу официальной версии: в ней сообщалось, что к лету 1925-го в Ленинграде планируется создать четыре футбольные команды при Металлическом заводе. Однако Лукосяк обнаружил и продолжение истории – августовский номер того же журнала, где тот же автор констатировал, что планы не осуществились: спортивная работа на заводе заглохла, команды распались. То есть фактически в 1925 году команда просуществовала считанные месяцы или даже недели, не выйдя за рамки разговоров и попыток. Кроме того, Лукосяк подчеркивает, что нельзя напрямую считать дату появления любительских кружков физкультуры датой рождения профессионального клуба. Долгая спортивная жизнь завода вовсе не равнозначна истории команды мастеров, выступающей в чемпионатах.

Свое мнение историк подкрепляет и тогдашними официальными данными: всю советскую эпоху рождением «Зенита» считали 1931 год, когда заводская команда впервые заявилась на городской чемпионат. Сейчас такого же мнения придерживается и сам Лукосяк, называя 1931-й более обоснованной отправной точкой истории клуба. Интересно, что в 2000 году, когда комиссия окончательно утвердила дату «май 1925-го», сам Лукосяк предлагал вести отсчет вообще с 1936 года – времени создания добровольного спортивного общества «Зенит» и формирования команды «Сталинец» как участника всесоюзных соревнований. Со временем его позиция несколько изменилась: изучив дополнительные архивы, историк пришел к выводу, что реальные организационные истоки клубной команды относятся к 1931 году, а не к 1936-му. Тем не менее в любом случае оба эти варианта относят рождение «Зенита» к 1930-м, но никак не к середине 1920-х», – написала «Фонтанка» на основе позиции Лукосяка.