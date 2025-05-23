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Историк выразил несогласие, что «Зениту» в этом году 100 лет

Сегодня, 08:02
17

«Зенит» в этом году празднует 100-летие. Однако мнение, что клуб основан в 1925 году, может быть ошибочным.

Об этом заявил футбольный историк Юрий Лукосяк.

«Лукосяк изначально придерживался академического подхода к летописи «Зенита» и выступал против произвольного «удревнения» клуба ради красивой даты. Он признает, что в 1999 году не проявил достаточной твeрдости, уступив давлению руководства, и впоследствии пожалел об этом. Со временем исследователь всe громче заявлял о несогласии с версией «1925», называя еe мифологизированной. По мнению Лукосяка, первый кружок футболистов при ЛМЗ в 1925-м не оставил прямого следа в истории команды мастеров, а потому считать этот год датой основания неправильно.

Официальная на сегодняшний день дата основания «Зенита» держится на одной-единственной заметке молодого корреспондента по фамилии Бодряков в майском выпуске журнала «Спартак» 1925 года. Журнал издавался под эгидой комсомола, и на его страницах печатались рекомендации по развитию спорта на производствах.

Именно эта заметка и легла в основу официальной версии: в ней сообщалось, что к лету 1925-го в Ленинграде планируется создать четыре футбольные команды при Металлическом заводе. Однако Лукосяк обнаружил и продолжение истории – августовский номер того же журнала, где тот же автор констатировал, что планы не осуществились: спортивная работа на заводе заглохла, команды распались. То есть фактически в 1925 году команда просуществовала считанные месяцы или даже недели, не выйдя за рамки разговоров и попыток. Кроме того, Лукосяк подчеркивает, что нельзя напрямую считать дату появления любительских кружков физкультуры датой рождения профессионального клуба. Долгая спортивная жизнь завода вовсе не равнозначна истории команды мастеров, выступающей в чемпионатах.

Свое мнение историк подкрепляет и тогдашними официальными данными: всю советскую эпоху рождением «Зенита» считали 1931 год, когда заводская команда впервые заявилась на городской чемпионат. Сейчас такого же мнения придерживается и сам Лукосяк, называя 1931-й более обоснованной отправной точкой истории клуба. Интересно, что в 2000 году, когда комиссия окончательно утвердила дату «май 1925-го», сам Лукосяк предлагал вести отсчет вообще с 1936 года – времени создания добровольного спортивного общества «Зенит» и формирования команды «Сталинец» как участника всесоюзных соревнований. Со временем его позиция несколько изменилась: изучив дополнительные архивы, историк пришел к выводу, что реальные организационные истоки клубной команды относятся к 1931 году, а не к 1936-му. Тем не менее в любом случае оба эти варианта относят рождение «Зенита» к 1930-м, но никак не к середине 1920-х», – написала «Фонтанка» на основе позиции Лукосяка.

  • Праздничные мероприятия «Зенит» проведет 25 мая.
  • 24 мая «Зенит» может 7-й раз подряд стать чемпионом.
  • Команда брала Кубок и Суперкубок УЕФА.

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Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Зенит
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Комментарии (17)
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alefreddy
1747979243
болотные продавили год выпуска.Комиссию разогнать не мешало бы
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fakeid
1747980753
известно следующее: в империи футбол зародился в одессе. в россии первый клуб - "спорт" (КЛС) из питера, 1890 год. первый оф.матч спорта - 1897. в 1901 году уже вовсю шёл чемпионат города, включая команды английских и прочих легионеров, работающих в питере. первый московский клубишко "сокольнический" появился только в 1905, а чемпионат города стартовал в 1909. но есть упоротые хряки, которые утверждают, что клуп спортаг был основан в 1870х, только на том основании, что была какая-то беготня в определённом периметре. так вот, передайте им: если хряки были помещены в загон и носились там, хрюкая как номэд - это вовсе не означает, что это была игра в футбол!!! гы-гы)
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subbotaspartak
1747980775
Через пару лет 150-летие справят... А был ли случай, когда Пётр 1 кого-нибудь пнул?
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Цугундeр
1747980789
))) Ну, всё , карачун деду. Обломал пьянку.) ) Так у Сирожи контракт до 30-года! Ишо шесть чемпионств и на белом конике опять в юбилей!)
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fakeid
1747981022
у зенита было много предшественников. поскольку достоверных данных нет, выбрали усреднённую дату какую-то. могли ведь записать и 1902 год какой-нибудь, могли и 1931. не стали наглеть, как лыжники из цска, которые приписали себе 1911. данные, свидетельствующие про зенит-лмз-1925 имеются, на том и порешили, более глубоко копать не стали. ну и не забываем, что петровский (наверное, самый старый стадион в стране из сохранившихся) тоже сейчас празднует 100-летний юбилей.
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O-kolesov
1747982457
В таком случае, образование Спартака нужно считать 14 ное.бли 1934 года
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Номэд
1747983386
Не зря в народе всегда говорили: бзденит - клуб без истории. ЗПРФ одним словом.
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acor94
1747986156
Я думаю, дату сознания клубов надо прировнять к первому участию во всесоюзных чемпионата. А это 1936 год. Чемпионаты города/села - это не профессионально.
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