Гинер одним словом описал характер Акинфеева

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопросы о капитане команды Игоре Акинфееве.

– Двумя словами – о характере Акинфеева?

– Мне хватит одного. Мужик! Уже в 16 лет это в нем чувствовалось. Вроде еще ребенок, но...

– Настолько духовитый?

– Да!

– Слуцкий когда-то советовал Акинфееву быть добрее к людям. Вы эти пожелания разделяли?

– Нет. Я никому не даю советов, как нужно жить.