Гинер одним словом описал характер Акинфеева

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопросы о капитане команды Игоре Акинфееве.
– Двумя словами – о характере Акинфеева?
– Мне хватит одного. Мужик! Уже в 16 лет это в нем чувствовалось. Вроде еще ребенок, но...
– Настолько духовитый?
– Да!
– Слуцкий когда-то советовал Акинфееву быть добрее к людям. Вы эти пожелания разделяли?
– Нет. Я никому не даю советов, как нужно жить.
- 39-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Он пропустил 717 голов в 795 матчах.
- Контракт голкипера с армейцами рассчитан до 2026 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»