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  • Геркус сказал, у кого больше шансов выиграть РПЛ – у «Краснодара» или «Зенита»

Геркус сказал, у кого больше шансов выиграть РПЛ – у «Краснодара» или «Зенита»

Сегодня, 16:23
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от чемпионской гонки РПЛ.

«Мне кажется, что шансы на чемпионство выше у «Зенита». Может, на капельку, но выше. Скорее «Зенит» свой матч «на заказ» выиграет, а «Краснодару» будет тяжело так же легко это сделать против такого сильного соперника, как «Динамо». Нет уверенности, что «Краснодар» безусловно победит. Тем более в «Динамо» открыто говорят, что они собираются дать бой и отомстить «Краснодару» за прошлый год. С одной стороны, да, всe в руках «Краснодара». Но с другой, им же надо обязательно выиграть, а не сыграть вничью. Это всегда непросто.

Нас ждет уникальная суббота, такого давно не было. В прошлом году было что‑то похожее, но не такое. Всe‑таки тут «Краснодар» должен обыграть очень сильную команду. И если это произойдет, то ни у кого не будет вопросов, что они станут по делу чемпионом. Для «Краснодара» это самый важный день. Развязка сезона – лучше не придумаешь», – сказал Геркус.

  • Матчи заключительного тура РПЛ пройдут 24 мая и начнутся в одно время.
  • «Краснодар» опережает «Зенит» на 1 очко.
  • Команда Мурада Мусаева сыграет с «Динамо», а петербуржцы встретятся с «Ахматом».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Геркус Илья
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1747922953
Динамо, мы верим в тебя, порви краснодыровцев!
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