Мостовой прокомментировал перспективы «Спартака» стать чемпионом в следующем сезоне

Александр Мостовой порассуждал о шансах «Спартака» выиграть РПЛ-2025/26.
«Никто толком не понял, что именно произошло со «Спартаком» после зимней паузы. Он как будто сам себя прибил.
Все шансы были бороться за титул, по игре красно-белые неплохо смотрелись, но все это куда-то делось.
Думаю, чемпионство в следующем сезоне возможно. И Станкович может его выиграть, и другой тренер – тут никогда не угадаешь.
Понятно, что у «Спартака» есть все ресурсы, чтобы выиграть РПЛ. Надо, чтобы все удачно сложилось», – сказал Мостовой.
- «Спартак» после 29 туров идет на 5-м месте в РПЛ.
- Им осталось сыграть с «Химками».
- Станкович возглавил команду прошлым летом. Его контракт действует до 2026 года.
Источник: «РБ Спорт»