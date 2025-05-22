«Локомотив» требует за Сильянова вдвое больше, чем предлагает «Динамо»

Стали известны подробности переговоров между «Локомотивом» и «Динамо» по трансферу Александра Сильянова.

Динамовцы сделали конкретное предложение по защитнику – 3 миллиона евро.

«Локо» такие условия не устраивают – они оценивают игрока как минимум в 6 миллионов.