«Локомотив» требует за Сильянова вдвое больше, чем предлагает «Динамо»

Стали известны подробности переговоров между «Локомотивом» и «Динамо» по трансферу Александра Сильянова.
Динамовцы сделали конкретное предложение по защитнику – 3 миллиона евро.
«Локо» такие условия не устраивают – они оценивают игрока как минимум в 6 миллионов.
- В этом сезоне 24-летний Сильянов забил 1 гол и сделал 1 ассист в 36 матчах.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
- Александр способен сыграть на любой позиции в защите.
- Он также интересен «Спартаку» и «Зениту».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова