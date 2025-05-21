Селюк – о Кахигао: «Очередной жулик, пришедший грабить «Спартак»

Футбольный агент Дмитрий Селюк нелицеприятно отозвался о спортивном директоре «Спартака» Франсисе Кахигао.

Испанца назначили 3 января.

Он сменил Томаша Амарала.

«Спартак» вылетел из Кубка, а в РПЛ идет на 5-м месте.

«Я единственный, кто до его назначения говорил, что Кахигао – очередной жулик, приходящий в «Спартак». Так и получилось.

А все писали, говорили, что он из «Галатасарая», работал там, был там. Они стали чемпионами Турции, возможно, на радостях, что Кахигао от них ушeл.

Вдруг из такого успешного клуба Кахигао решил перейти в «Спартак». Для чего? Чтобы грабить клуб!

Я был руководителем трeх команд в разных странах. И если руководители выгоняют главного тренера, то и спортивного директора надо выгонять.

В большинстве своeм главные негодяйчики – спортивные директора. Они заточены не на результат, не на любовь к футболу, а на любовь к деньгам.

И мы видим, что в «Спартаке» делаются трансферы ради трансферов. Поэтому провальный сезон лежит на совести Кахигао. Может, даже больше Станковича.

Просто мы не знаем, кто решал переходы Гарсии и Солари. Счастье, что «Спартак» этого калеку не купил из «Торино». Какие 20 млн евро за человека, который постоянно лечится?

Я не понимаю, как Илича можно было вообще обсуждать, если он травмирован всегда», – сказал Селюк.