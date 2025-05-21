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  • Селюк – о Кахигао: «Очередной жулик, пришедший грабить «Спартак»

Селюк – о Кахигао: «Очередной жулик, пришедший грабить «Спартак»

Сегодня, 17:17
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк нелицеприятно отозвался о спортивном директоре «Спартака» Франсисе Кахигао.

  • Испанца назначили 3 января.
  • Он сменил Томаша Амарала.
  • «Спартак» вылетел из Кубка, а в РПЛ идет на 5-м месте.

«Я единственный, кто до его назначения говорил, что Кахигао – очередной жулик, приходящий в «Спартак». Так и получилось.

А все писали, говорили, что он из «Галатасарая», работал там, был там. Они стали чемпионами Турции, возможно, на радостях, что Кахигао от них ушeл.

Вдруг из такого успешного клуба Кахигао решил перейти в «Спартак». Для чего? Чтобы грабить клуб!

Я был руководителем трeх команд в разных странах. И если руководители выгоняют главного тренера, то и спортивного директора надо выгонять.

В большинстве своeм главные негодяйчики – спортивные директора. Они заточены не на результат, не на любовь к футболу, а на любовь к деньгам.

И мы видим, что в «Спартаке» делаются трансферы ради трансферов. Поэтому провальный сезон лежит на совести Кахигао. Может, даже больше Станковича.

Просто мы не знаем, кто решал переходы Гарсии и Солари. Счастье, что «Спартак» этого калеку не купил из «Торино». Какие 20 млн евро за человека, который постоянно лечится?

Я не понимаю, как Илича можно было вообще обсуждать, если он травмирован всегда», – сказал Селюк.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Селюк Дмитрий Кахигао Франсис
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Комментарии (6)
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Desma
1747838843
Согласен с Селюком как никогда. Явно не за запахом тайги приехал.......
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andr45
1747839472
 Селюк помог Желудкову перейти ему из «Зенита» в израильский клуб «Маккаби» из Нетании, обещая зарплату более 100 тысяч долларов в год. Сам Желудков говорил, что он получал 2 000 долларов в месяц. В феврале 1993 года в Выборге Дмитрий Селюк пытался дать взятку сотруднику пограничного контрольно-ветеринарного пункта за освобождение арестованного контейнера с тонной колумбийского кокаина[. После неудачи пытался вылететь во Франкфурт, но был задержан. Провел полгода в «Крестах». И еще один интересный факт - у Селюка нет официальной лицензии агента ФИФА) ВОПРОС: КТО ГРОМЧЕ ВСЕХ КРИЧИТ «ДЕРЖИ ВОРА!!!»?)
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Хулиганин
1747841993
А агентишки прямо эталон порядочности.
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