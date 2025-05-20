Виллиан Роша сказал, будет ли ЦСКА фаворитом кубкового финала

Защитник ЦСКА Виллиан Роша считает, что в решающем матче FONBET Кубка России с «Ростовом» шансы команд равны.
– Вы – фавориты финала?
– Финал только первого числа, мы пока не думаем о нем. Сейчас нужно сфокусироваться на заключительном матче чемпионата, он очень важен, нужно побеждать. Что касается игры с «Ростовом», то две лучшие команды турнира пробились в финал. Шансы равны. Тот, кто ошибeтся меньше, тот и поднимет кубок.
- Игра пройдет 1 июня в «Лужниках».
- В весенней части сезона ЦСКА провел 15 матчей во всех турнирах, одержал 9 побед при 5 ничьих и 1 поражении.
Источник: «Матч ТВ»