Виллиан Роша сказал, будет ли ЦСКА фаворитом кубкового финала

Защитник ЦСКА Виллиан Роша считает, что в решающем матче FONBET Кубка России с «Ростовом» шансы команд равны.

– Вы – фавориты финала?

– Финал только первого числа, мы пока не думаем о нем. Сейчас нужно сфокусироваться на заключительном матче чемпионата, он очень важен, нужно побеждать. Что касается игры с «Ростовом», то две лучшие команды турнира пробились в финал. Шансы равны. Тот, кто ошибeтся меньше, тот и поднимет кубок.