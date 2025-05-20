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  • Виллиан Роша сказал, будет ли ЦСКА фаворитом кубкового финала

Виллиан Роша сказал, будет ли ЦСКА фаворитом кубкового финала

Сегодня, 10:14

Защитник ЦСКА Виллиан Роша считает, что в решающем матче FONBET Кубка России с «Ростовом» шансы команд равны.

– Вы – фавориты финала?

– Финал только первого числа, мы пока не думаем о нем. Сейчас нужно сфокусироваться на заключительном матче чемпионата, он очень важен, нужно побеждать. Что касается игры с «Ростовом», то две лучшие команды турнира пробились в финал. Шансы равны. Тот, кто ошибeтся меньше, тот и поднимет кубок.

  • Игра пройдет 1 июня в «Лужниках».
  • В весенней части сезона ЦСКА провел 15 матчей во всех турнирах, одержал 9 побед при 5 ничьих и 1 поражении.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Роша Виллиан
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