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Одиа ответил, в каком веке ЦСКА выиграет Лигу чемпионов

Сегодня, 07:48
1

Бывший защитник ЦСКА Чиди Одиа верит в победу команды в Лиге чемпионов.

«ЦСКА – лучший и главный клуб России, потому что первым выиграл еврокубок. Если изучите историю, то красно-синие всегда считались лучшей командой. «Зенит» может и дальше выигрывать трофеи, но лучшим не станет, как и «Спартак».

Думаю, что ЦСКА выиграет еще один еврокубок в 21-м веке – это уже будет Лига чемпионов. Многие не верили в 2005 году, что армейцы возьмут Кубок УЕФА, но что мы имеем в итоге? Ждем победу в ЛЧ!» – сказал Одиа.

  • Одиа был в команде в 2004-2011 годах.
  • Он сыграл за ЦСКА 152 матча, забил 5 голов, сделал 8 ассистов.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Одиа Чиди
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Комментарии (1)
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fakeid
1747718451
ну раз сам зулус так сказал, то значит будет)
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