Бывший защитник ЦСКА Чиди Одиа верит в победу команды в Лиге чемпионов.
«ЦСКА – лучший и главный клуб России, потому что первым выиграл еврокубок. Если изучите историю, то красно-синие всегда считались лучшей командой. «Зенит» может и дальше выигрывать трофеи, но лучшим не станет, как и «Спартак».
Думаю, что ЦСКА выиграет еще один еврокубок в 21-м веке – это уже будет Лига чемпионов. Многие не верили в 2005 году, что армейцы возьмут Кубок УЕФА, но что мы имеем в итоге? Ждем победу в ЛЧ!» – сказал Одиа.
- Одиа был в команде в 2004-2011 годах.
- Он сыграл за ЦСКА 152 матча, забил 5 голов, сделал 8 ассистов.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»