Одиа ответил, в каком веке ЦСКА выиграет Лигу чемпионов

Бывший защитник ЦСКА Чиди Одиа верит в победу команды в Лиге чемпионов.

«ЦСКА – лучший и главный клуб России, потому что первым выиграл еврокубок. Если изучите историю, то красно-синие всегда считались лучшей командой. «Зенит» может и дальше выигрывать трофеи, но лучшим не станет, как и «Спартак».

Думаю, что ЦСКА выиграет еще один еврокубок в 21-м веке – это уже будет Лига чемпионов. Многие не верили в 2005 году, что армейцы возьмут Кубок УЕФА, но что мы имеем в итоге? Ждем победу в ЛЧ!» – сказал Одиа.