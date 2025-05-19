Губерниев ответил, смог бы ли он прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев обозначил, можно ли прожить в Москве на 30 тысяч рублей в месяц.

– Не так давно футболист ЦСКА Круговой сказал, что мог прожить бы месяц на 30 тысяч рублей в Москве.

– В принципе, это возможно, потому что футболисты не тратят деньги на одежду и обувь, которую им выдают. Их кормят, многим снимают квартиры, выдают подъемные и суточные. Естественно, Круговой может прожить даже на минус 30 тысяч рублей. Здесь он прав. Он лидер рубрики «сытый голодного не разумеет».

– Вы бы сами могли прожить месяц на 30 тысяч?

– В Москве это тяжело. Это практически невозможно. Я не готов говорить о минимуме. Я достаточно скромный человек, но в Москве с нынешними ценами это крайне трудно. Пенсионерам и людям, которые зарабатывают немного, трудно.

Скажу так: в Москве это возможно, но очень и очень тяжело. Если, конечно, это не футболист Круговой, который, как известно, очень непритязательный. Я знаю из звезд таких троих: Кройфф, Беккенбауэр и Круговой.