Бабаев назвал возможные сроки возвращения команд из России в еврокубки

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможности возвращения российских команд в европейские клубные турниры.

– Как скоро российский клуб вновь завоет еврокубок?

– Главное, чтобы нас в Европу допустили – есть надежда, что это случится в ближайшие год-два. В России качественно улучшилась футбольная инфраструктура, много внимания уделяется детско-юношескому футболу – так что выиграть еврокубок реалистично. Может, не Лигу чемпионов, но Лигу Европы или Лигу конференций – вполне.