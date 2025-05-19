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  • Бабаев назвал возможные сроки возвращения команд из России в еврокубки

Бабаев назвал возможные сроки возвращения команд из России в еврокубки

Сегодня, 14:33
5

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможности возвращения российских команд в европейские клубные турниры.

– Как скоро российский клуб вновь завоет еврокубок?

Главное, чтобы нас в Европу допустили – есть надежда, что это случится в ближайшие год-два. В России качественно улучшилась футбольная инфраструктура, много внимания уделяется детско-юношескому футболу – так что выиграть еврокубок реалистично. Может, не Лигу чемпионов, но Лигу Европы или Лигу конференций – вполне.

  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • За всю историю российские клубы побеждали в еврокубках 3 раза. ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05, «Зенит» выиграл этот турнир в сезоне-2007/08. В 2008 году петербуржцы также победили в Суперкубке УЕФА.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Бабаев Роман
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Комментарии (5)
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lek!
1747654968
*****ж нет ни какой детско - юношеского футбола . Пока вы не начнете отпускать игроков с паспортом РФ и перестанете платить им не реальные деньги и удерживая этим , ни какого футбола не будет .Последний кто оставил хоть какой-то след в Европе это Аршавин и то обЪелся лейсами и пропал с радаров.
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ilich55
1747655186
"Главное, чтобы нас в Европу допустили" Ага, тут же всех порвём японка мать, Как Тузик грелку разорвать. Если не будут нам мешать...
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1747657424
После санкций,даже Ливерпуль долго приходил в себя.Бабаев видно уже подзабыл,что до 22 года кубки и рядом не светили российским командам.И уровень футбола с той поры в России явно не вырос.
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...уефан
1747660086
...первыми туда надо запустить наш судейский корпус, что бы плацдарм подготовили остальным. Иначе, "Если нас прижмут к реке, нам крышка"(с)...
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