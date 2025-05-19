Бабаев назвал возможные сроки возвращения команд из России в еврокубки

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможности возвращения российских команд в европейские клубные турниры.
– Как скоро российский клуб вновь завоет еврокубок?
– Главное, чтобы нас в Европу допустили – есть надежда, что это случится в ближайшие год-два. В России качественно улучшилась футбольная инфраструктура, много внимания уделяется детско-юношескому футболу – так что выиграть еврокубок реалистично. Может, не Лигу чемпионов, но Лигу Европы или Лигу конференций – вполне.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- За всю историю российские клубы побеждали в еврокубках 3 раза. ЦСКА выиграл Кубок УЕФА в сезоне-2004/05, «Зенит» выиграл этот турнир в сезоне-2007/08. В 2008 году петербуржцы также победили в Суперкубке УЕФА.
Источник: Sport24