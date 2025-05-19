Джикия поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 30-м туре РПЛ.

– Год назад, завершая контракт в «Спартаке», вы сказали фразу, которую сейчас вспомнил – «Время покажет, каким я был спартаковцем». Год – достаточный срок, чтобы понять, как вас встретят в эту субботу на арене красно-белых?

– Мне бы хотелось, чтобы пришло много болельщиков. На «Спартак» сейчас много ходят. Что касается того, как встретят – понятное дело, что я не тот игрок, которого с негативом будет встречать стадион.

Что касается моих убеждений и принципов после ухода из «Спартака», они таковыми и остались. И понятно, что не будем сейчас ворошить то, что было в трансферное окно. Я остался верен себе, своим принципам и тому, как изначально во мне зародили, что такое «Спартак».