Бабаев подтвердил интерес ЦСКА к Алвесу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что в шорт-листе клуба присутствует атакующий полузащитник «Сан‑Паулу» Матеус Алвес.

– В Бразилии активно говорят о том, что ЦСКА уже общался с представителями полузащитника «Сан‑Паулу» Матеуса Алвеса. Насколько это правда?

– Данная информация не соответствует действительности. Пока никаких конкретных переговоров ни по кому не ведется. Есть шорт‑лист, наводятся справки, но переговоров нет.

– Но Алвес есть в этом шорт‑листе?

– Да.