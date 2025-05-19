Бабаев подтвердил интерес ЦСКА к Алвесу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что в шорт-листе клуба присутствует атакующий полузащитник «Сан‑Паулу» Матеус Алвес.
– В Бразилии активно говорят о том, что ЦСКА уже общался с представителями полузащитника «Сан‑Паулу» Матеуса Алвеса. Насколько это правда?
– Данная информация не соответствует действительности. Пока никаких конкретных переговоров ни по кому не ведется. Есть шорт‑лист, наводятся справки, но переговоров нет.
– Но Алвес есть в этом шорт‑листе?
– Да.
- 20-летний Алвес провел в этом году 22 матча за «Сан-Паулу», забил 3 гола, отдал 5 передач.
- 28 марта этого года он продлил контракт с нынешним клубом до 31 декабря 2028 года.
Источник: «Матч ТВ»