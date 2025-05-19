Агент защитника «Зенита» рассказал об интересе других клубов

Агент защитника «Зенита» Вани Дркушича Младен Ратковица оценил выступления словенца за петербургский клуб.

– Как оцените игру Дркушича за «Зенит»?

– Я бы оценил его игру как очень хорошую. Он пришел в команду по ходу сезона, так что ему было нелегко влиться в коллектив, но я думаю, он отлично справляется со своей работой, он использует каждый шанс, который у него есть, и он провел несколько очень хороших матчей, и, что самое важное, команда добивалась хороших результатов, когда он был на поле.

– Доволен ли Ваня игровым временем?

– Что касается его игрового времени, то он из тех футболистов, кто всегда хочет играть больше.

– Есть ли интерес к Ване со стороны других клубов? Из Европы?

– Что касается интереса к Ване, то всегда есть клубы, которые проявляют интерес, но я могу сказать, что сейчас мы даже не задумываемся об этом. Ваня находится в потрясающем клубе, он полностью удовлетворен работой в «Зените», и его цель – помочь команде выиграть чемпионат в этом сезоне и оставить свой след в «Зените».