Тюкавин заявил о желании «Динамо» помешать «Краснодару» стать чемпионом

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о мотивации команды на матч 30-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Вы сами видите, три победы подряд. Ребята молодцы. Не опустили руки. Остался последний шажок в этом чемпионате, это будет очень важный матч. Ребята играют на эмоциях. Вы видите, сколько моментов, можно в первом тайме решать все, если все забивать.

Конечно, мы хотим выиграть у «Краснодара», помешать им выиграть чемпионат. Но это не месть за тот год, роли та история не играет», – сказал Тюкавин.