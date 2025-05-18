Тюкавин заявил о желании «Динамо» помешать «Краснодару» стать чемпионом

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о мотивации команды на матч 30-го тура РПЛ с «Краснодаром».
«Вы сами видите, три победы подряд. Ребята молодцы. Не опустили руки. Остался последний шажок в этом чемпионате, это будет очень важный матч. Ребята играют на эмоциях. Вы видите, сколько моментов, можно в первом тайме решать все, если все забивать.
Конечно, мы хотим выиграть у «Краснодара», помешать им выиграть чемпионат. Но это не месть за тот год, роли та история не играет», – сказал Тюкавин.
- «Динамо» одержало три победы подряд под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 64 очками после 29 матчей. У преследующего «быков» «Зенита» сейчас 60 очков после 28 игр.
- В прошлом сезоне «Динамо» упустило чемпионский титул после поражения от «Краснодара» в гостях в 30-м туре.
- Тюкавин получил травму в начале марта и с тех пор не выходит на поле.
- Матч «Краснодар» – «Динамо» в 30-м туре пройдет 24 мая и начнется в 16:30 мск.
Источник: «Матч ТВ»