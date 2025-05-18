Смородская раскритиковала экс-игрока «Локо»: «Противный тип»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Мануэля Фернандеша.

Экс-полузащитник московской команды ранее заявил, что Смородская устраивала за ним слежки.

– Фернандеш рассказал, что вы следили за ним, действительно ли это так?

– Знаете, ничего не хочу комментировать. Он по сути своей очень негативный человек: ни с кем не общался и не дружил, вел себя очень надменно. Противный тип, в общем. Не знаю, что он там наговорил вам... Как я и говорила, что он больше не найдет себе команды. Так и случилось, никто больше его не взял.