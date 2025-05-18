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  • Смородская раскритиковала экс-игрока «Локо»: «Противный тип»

Смородская раскритиковала экс-игрока «Локо»: «Противный тип»

Сегодня, 16:42
2

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слова Мануэля Фернандеша.

Экс-полузащитник московской команды ранее заявил, что Смородская устраивала за ним слежки.

– Фернандеш рассказал, что вы следили за ним, действительно ли это так?

– Знаете, ничего не хочу комментировать. Он по сути своей очень негативный человек: ни с кем не общался и не дружил, вел себя очень надменно. Противный тип, в общем. Не знаю, что он там наговорил вам... Как я и говорила, что он больше не найдет себе команды. Так и случилось, никто больше его не взял.

  • Фернандеш выступал за «Локо» с 2014 по 2019 год.
  • Португалец стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Мануэль Смородская Ольга
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Комментарии (2)
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andr45
1747578216
СОБАКЕВИЧ О губернаторе: «Первый разбойник в мире! И лицо разбойничье! Дайте ему только нож да выпустите его на большую дорогу — зарежет, за копейку зарежет! Он да ещё вице-губернатор — это Гога и Магога!». О полицмейстере: «Мошенник! продаст, обманет, ещё и пообедает с вами! Я их знаю всех: это всё мошенники». О прокуроре: «Один там только и есть порядочный человек; да и тот, если сказать правду, св*нья».  СМОРОДСКАЯ О Тедеско «Ещё чуть-чуть и они свалятся к «Спартаку-2» в ФНЛ, совсем немного осталось» Об Абаскале «Тренером его сложно назвать, он бездарь.» О СЕМИНЕ  «Юрий Семин как тренер — сбитый летчик» О ФЕРНАНДЕШЕ «Он по сути своей очень негативный человек. Противный тип, в общем.»
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andr45
1747578614
ДЛЯ МОДЕРАТОРА: С КАКИХ ЭТО ПОР ЦИТИРОВАНИЯ КЛАССИКА ПОДВЕРГАЕТСЯ МОДЕРАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ИМ СРАВНЕНИЕ СО св*ньей ЗАМЕНЯЕТСЯ НА ******?)))) СПРАВОЧНО: Цитата взята из произведения Н.В. Гоголя «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
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