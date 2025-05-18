Джикия не расстраивается из-за долгов «Химок»: «Слава богу, накоплений хватает»

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о своем будущем.

В «Химках» есть долги по зарплате.

Без финансовых гарантий клуб не допустят к новому сезону РПЛ.

«Химки» идут в РПЛ на 12-м месте.

– Что с вашим будущим? Есть болельщики, которые утверждают, что «Химки» – клуб не для вас, что вам нужно играть в больших командах. К тому же проблемы, которые окружают клуб, кажется, подталкивают вас искать новый.

– Это тяжелый вопрос. То, что люди высоко оценивают мою работу, приятно.

– Вы планируете оставаться в «Химках»?

– Я планирую рассмотреть этот вопрос после окончания сезона.

– У вас нет негодования, что вы оказались в клубе, где не платят зарплату, где вы должны бороться за выживание?

– Я знал, куда я иду. И знал, какая задача передо мной стоит. А то, что не платят...Слава богу, что с финансовой частью все хорошо.

– Накоплений хватает?

– Слава богу.