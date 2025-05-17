Реакция Мостового на назначение главным тренером команды мировых звезд

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение главным тренером команды мировых звезд на гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.
«Елки-палки, когда узнал, что меня пригласили на матч, который будут играть в честь победы армейцев в Кубке УЕФА, сразу же согласился. Как вы понимаете, нахожусь в поезде и еду с нашим граненым стаканчиком в Москву. До скорой встречи», – сказал Мостовой.
- Гала-матч между ЦСКА и сборной Кубка УЕФА состоится 18 мая на «ВЭБ Арене» в Москве. Игра начнется в 18:30 мск.
- Легендам ЦСКА, выступавшим за команду в сезоне-2004/05, будут противостоять футболисты клубов, с которыми красно-синие играли в том сезоне в еврокубках.
- 56-летний Мостовой в этом году получил тренерскую лицензию УЕФА категории A.
Источник: телеграм-канал «ЦАРЬ»