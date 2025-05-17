Реакция Мостового на назначение главным тренером команды мировых звезд

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение главным тренером команды мировых звезд на гала-матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

«Елки-палки, когда узнал, что меня пригласили на матч, который будут играть в честь победы армейцев в Кубке УЕФА, сразу же согласился. Как вы понимаете, нахожусь в поезде и еду с нашим граненым стаканчиком в Москву. До скорой встречи», – сказал Мостовой.