Стадион «Пари НН» изменит название в новом сезоне

«Пари НН» договорился о сотрудничестве с «Совкомбанком» с сезона-2025/26. Первоначально оно рассчитано на три года.

С нового сезона стадион в Нижнем Новгороде, построенный к чемпионату мира-2018, получит название «Совкомбанк Арена». Внутри него появится брендинг банка.

«Партнерство придаст новый импульс в развитии молодежного и профессионального футбола в Нижегородской области. Также сотрудничество подразумевает реализацию совместных социальных проектов и проектов, направленных на популяризацию футбола», – говорится в сообщении.