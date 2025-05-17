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Стадион «Пари НН» изменит название в новом сезоне

Сегодня, 21:27
3

«Пари НН» договорился о сотрудничестве с «Совкомбанком» с сезона-2025/26. Первоначально оно рассчитано на три года.

С нового сезона стадион в Нижнем Новгороде, построенный к чемпионату мира-2018, получит название «Совкомбанк Арена». Внутри него появится брендинг банка.

«Партнерство придаст новый импульс в развитии молодежного и профессионального футбола в Нижегородской области. Также сотрудничество подразумевает реализацию совместных социальных проектов и проектов, направленных на популяризацию футбола», – говорится в сообщении.

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Источник: официальный сайт «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Пари НН
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Комментарии (3)
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Semenycch
1747507189
Руководители Нижегородского футбола, желаю чтобы Ваши ФИО, а так же ФИО ваших родственников, жен, родителей, детей, внуков и прочих, а так же клички Ваших домочадцев, кошек и собак, принудительно, без Вашего согласия менялись каждые 2-3 года!
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Янвapь 62
1747508675
им. Песьякова ?
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кайрос
1747509295
нового сезона стадион в Нижнем Новгороде, построенный к чемпионату мира-2018, получит название «Совкомбанк Арена».==== Ну эт понятно.Кто больше бабла закинет---того и имя.Гы гы
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