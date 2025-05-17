Стадион «Пари НН» изменит название в новом сезоне

«Пари НН» договорился о сотрудничестве с «Совкомбанком» с сезона-2025/26. Первоначально оно рассчитано на три года.
С нового сезона стадион в Нижнем Новгороде, построенный к чемпионату мира-2018, получит название «Совкомбанк Арена». Внутри него появится брендинг банка.
«Партнерство придаст новый импульс в развитии молодежного и профессионального футбола в Нижегородской области. Также сотрудничество подразумевает реализацию совместных социальных проектов и проектов, направленных на популяризацию футбола», – говорится в сообщении.
- «Пари НН» сейчас занимает 12-е место в РПЛ с 27 очками после 29 игр и может попасть в стыковые матчи.
- В РПЛ уже выступает 6 клубов со спонсорским названием стадиона: «Краснодар» (Ozon), «Зенит» («Газпром»), ЦСКА (ВЭБ), «Динамо» (ВТБ), «Спартак» («Лукойл») и «Локомотив» (РЖД).
Источник: официальный сайт «Пари НН»