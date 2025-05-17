Джикия высказался о проблемах «Химок» с лицензированием: «Не хотелось бы, чтобы столько человек осталось без работы»

Защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о проблемах клуба с лицензированием на следующий сезон РПЛ.

«Сложная ситуация вокруг «Химок» не только сейчас. Первый этап лицензирования не пройден, но есть время для исправления ситуации. Надеемся, что всe будет двигаться в лучшую сторону.

Не хотелось бы, чтобы все расходились. «Химки» – это не только игроки, но и большой тренерский, медицинский штаб и все остальные. Не хотелось бы, чтобы столько человек остались без работы и покинули РПЛ. Всe, что зависит от нас, мы выполняем», – сказал Джикия.