Раскрыта реакция «Сосьедада» на постоянные травмы Захаряна

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал, как в клубе реагируют на постоянные травмы игрока.
«Никакого напряжения у руководства не было. Пресса любит додумывать за клуб. Никакого напряжения не было!
Такое [травмы] случается, это нормально явление. Это же происходит не только с Арсеном. Тем более в спорте высоких достижений», – сказал Голубин.
- В этом сезоне из-за проблем со здоровьем Захарян поучаствовал только в 4 играх, оформив в них 1+1.
- В марте у него случился рецидив повреждения 4-главой мышцы бедра.
- Зимой Захаряну предлагали вернуться в «Динамо» на правах аренды.
Источник: «Спорт-Экспресс»