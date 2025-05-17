Раскрыта реакция «Сосьедада» на постоянные травмы Захаряна

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал, как в клубе реагируют на постоянные травмы игрока.

«Никакого напряжения у руководства не было. Пресса любит додумывать за клуб. Никакого напряжения не было!

Такое [травмы] случается, это нормально явление. Это же происходит не только с Арсеном. Тем более в спорте высоких достижений», – сказал Голубин.