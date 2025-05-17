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Раскрыта реакция «Сосьедада» на постоянные травмы Захаряна

Сегодня, 18:14

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал, как в клубе реагируют на постоянные травмы игрока.

«Никакого напряжения у руководства не было. Пресса любит додумывать за клуб. Никакого напряжения не было!

Такое [травмы] случается, это нормально явление. Это же происходит не только с Арсеном. Тем более в спорте высоких достижений», – сказал Голубин.

  • В этом сезоне из-за проблем со здоровьем Захарян поучаствовал только в 4 играх, оформив в них 1+1.
  • В марте у него случился рецидив повреждения 4-главой мышцы бедра.
  • Зимой Захаряну предлагали вернуться в «Динамо» на правах аренды.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
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