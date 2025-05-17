Салах позвал Де Брюйне в «Ливерпуль»: «У нас есть для него место!»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыто пытается переманить Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити».
«Я хочу отметить его карьеру. Он проделал феноменальную работу в «Ман Сити» и отлично проявил себя в лиге.
Я действительно желаю ему всего наилучшего... И у нас есть для него место!» – сказал Салах.
- 33-летний Де Брюйне станет свободным агентом по окончании сезона.
- «Ливерпуль» и «Наполи» называли главными претендентами на бельгийского хавбека.
- Кевином интересуются клубы из Саудовской Аравии и МЛС, но его приоритет – Европа.
- Сообщалось, что представители футболиста связывались с «Реалом».
Источник: Manchester Evening News