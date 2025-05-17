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  • Салах позвал Де Брюйне в «Ливерпуль»: «У нас есть для него место!»

Салах позвал Де Брюйне в «Ливерпуль»: «У нас есть для него место!»

Сегодня, 12:24
1

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах открыто пытается переманить Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити».

«Я хочу отметить его карьеру. Он проделал феноменальную работу в «Ман Сити» и отлично проявил себя в лиге.

Я действительно желаю ему всего наилучшего... И у нас есть для него место!» – сказал Салах.

  • 33-летний Де Брюйне станет свободным агентом по окончании сезона.
  • «Ливерпуль» и «Наполи» называли главными претендентами на бельгийского хавбека.
  • Кевином интересуются клубы из Саудовской Аравии и МЛС, но его приоритет – Европа.
  • Сообщалось, что представители футболиста связывались с «Реалом».

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Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Де Брюйне Кевин Салах Мохамед
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Комментарии (1)
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Шер1980
1747476318
Место на лавке много.
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