Мостовой высказался о 6-м месте «Локомотива» в РПЛ: «Какая разница, кто тренер?»

Александр Мостовой оценил выступление «Локомотива» в сезоне РПЛ-2024/25.
- Москвичи набрали 49 очков в 28 турах чемпионата.
- Они занимают 6-е место в лиге.
- «Локо» осталось сыграть с ЦСКА и «Акроном».
– Вы поддерживаете разговоры о возможной отставке Галактионова?
– С первого дня говорил, что не вижу «Локомотив» в тройке. Они находятся на своем месте.
Какая разница, кто тренер? Их состав не соответствует тройке.
Может быть, у него была задача зайти в тройку – тогда она не выполнена и можно попрощаться. Тут все логично.
Источник: «Матч ТВ»