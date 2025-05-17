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  • Мостовой высказался о 6-м месте «Локомотива» в РПЛ: «Какая разница, кто тренер?»

Мостовой высказался о 6-м месте «Локомотива» в РПЛ: «Какая разница, кто тренер?»

Сегодня, 11:11

Александр Мостовой оценил выступление «Локомотива» в сезоне РПЛ-2024/25.

  • Москвичи набрали 49 очков в 28 турах чемпионата.
  • Они занимают 6-е место в лиге.
  • «Локо» осталось сыграть с ЦСКА и «Акроном».

– Вы поддерживаете разговоры о возможной отставке Галактионова?

– С первого дня говорил, что не вижу «Локомотив» в тройке. Они находятся на своем месте.

Какая разница, кто тренер? Их состав не соответствует тройке.

Может быть, у него была задача зайти в тройку – тогда она не выполнена и можно попрощаться. Тут все логично.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Мостовой Александр
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