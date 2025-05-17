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  • Мостовой подвел итоги сезона для «Спартака»: «В кошмарном сне не приснится»

Мостовой подвел итоги сезона для «Спартака»: «В кошмарном сне не приснится»

Сегодня, 08:16
3

Александр Мостовой высказался о последних результатах «Спартака».

  • Московская команда в четверг не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.
  • Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.
  • В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

«Я был ошарашен, думал, что «Спартак» должен выиграть и выйти в финал. Видите, как бывает в футболе, иногда ты предугадываешь, а иногда – в кошмарном сне тебе не приснится.

Поэтому, я думаю, что сейчас можно с уверенностью сказать, что «Спартак» провалил сезон. Потому что не выйти в финал Кубка и со второго места уйти на пятое в чемпионате России, я думаю, что это провально», – заявил Мостовой.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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SLADE2019
1747461355
Кубок России в нынешнем виде - полная .опа. И без него ясно, что сезон провальный. Интересно будет посмотреть (если конечно его не снимут), как серб удар держит, какие выводы сделает.
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ПалкоВводецъ007
1747461473
Шёл 20 просранный сезон хряков. Одно поколение уходит, так и не увидев трофеев. Гыгыгы
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fakeid
1747462469
как сказало просто эталонное РЫЛО из бачка (по фамилии борзыкин): "спартаг в первом тайме нанёс 14 ударов, ростов всего 1 - угадайте, кто забил?". не, ну тут прям смешно было)
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