Мостовой подвел итоги сезона для «Спартака»: «В кошмарном сне не приснится»

Александр Мостовой высказался о последних результатах «Спартака».

Московская команда в четверг не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.

В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

«Я был ошарашен, думал, что «Спартак» должен выиграть и выйти в финал. Видите, как бывает в футболе, иногда ты предугадываешь, а иногда – в кошмарном сне тебе не приснится.

Поэтому, я думаю, что сейчас можно с уверенностью сказать, что «Спартак» провалил сезон. Потому что не выйти в финал Кубка и со второго места уйти на пятое в чемпионате России, я думаю, что это провально», – заявил Мостовой.