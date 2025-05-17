Экс-советник Федуна высказался о результатах «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, подвел итоги сезона для клуба.

Московская команда в четверг не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.

Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.

В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.

«Безусловно, этот сезон можно считать провальным для «Спартака». Это не тот сезон, который можно запомнить с лучшей стороны.

Надеюсь, это послужит уроком для всех, кто находится внутри и снаружи клуба», – сказал Камоцци.