Экс-советник Федуна высказался о результатах «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, подвел итоги сезона для клуба.
- Московская команда в четверг не смогла выйти в Суперфинал FONBET Кубка России.
- Спартаковцы вылетели от «Ростова», проиграв со счетом 1:2.
- В РПЛ они идут на 5-м месте за 2 тура до конца сезона.
«Безусловно, этот сезон можно считать провальным для «Спартака». Это не тот сезон, который можно запомнить с лучшей стороны.
Надеюсь, это послужит уроком для всех, кто находится внутри и снаружи клуба», – сказал Камоцци.
Источник: Legalbet