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Петржела пожаловался на проблемы из-за российских СМИ

Сегодня, 23:11

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что в Чехии плохо относятся к его комментариям для журналистов из России.

«Я уже два года не смотрю матчи российских команд. В Чехии из-за СВО ничего не показывают, что касается России. Даже по интернету не получается смотреть матчи «Зенита». Мне грустно от этого, потому что в России живут мои друзья.

После общения с журналистами мне тут все говорят, что я русский (смеeтся). Я хочу, чтобы СВО закончилась.

У меня возникают некоторые проблемы, когда общаюсь с российской прессой. Все мои слова переводят на чешский язык, и здесь общественность меня ругает.

Но что я поделаю? Россия мне плохого ничего не сделала, там живут мои друзья», – заявил 71-летний тренер.

  • Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год.
  • Он выиграл с петербуржцами Кубок лиги-2003, а также серебряные медали чемпионата.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Петржела Властимил
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