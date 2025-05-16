Петржела пожаловался на проблемы из-за российских СМИ

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал, что в Чехии плохо относятся к его комментариям для журналистов из России.

«Я уже два года не смотрю матчи российских команд. В Чехии из-за СВО ничего не показывают, что касается России. Даже по интернету не получается смотреть матчи «Зенита». Мне грустно от этого, потому что в России живут мои друзья.

После общения с журналистами мне тут все говорят, что я русский (смеeтся). Я хочу, чтобы СВО закончилась.

У меня возникают некоторые проблемы, когда общаюсь с российской прессой. Все мои слова переводят на чешский язык, и здесь общественность меня ругает.

Но что я поделаю? Россия мне плохого ничего не сделала, там живут мои друзья», – заявил 71-летний тренер.