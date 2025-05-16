Инвестор «Химок» Садыгов сделал заявление о будущем клуба

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил, удастся ли клубу пройти лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ.
Сообщалось, что химчанам не дают лицензию из-за долгов. Речь идет о 850 миллионах рублей.
«По поводу лицензирования, насколько я понимаю, были какие-то замечания. Клуб часть уже устранил, остальные – устраняет. Соответственно, на следующей неделе должно быть решение.
Это стандартная вещь, не первый раз так получается. У РФС жесткий регламент, поэтому какие-то замечания появляются, но мы их всегда исправляем.
Это текущий процесс, ничего экстраординарного нет. У меня есть абсолютная уверенность, что «Химки» пройдут лицензирование», – сказал Садыгов.
- Игрокам «Химок» несколько месяцев не платили зарплату.
- Футболисты в апреле устраивали забастовку – в ситуацию пришлось вмешиваться президенту РПЛ Александру Алаеву.
- В этом сезоне «Химкам» осталось сыграть с «Рубином» и «Спартаком». Команда идет на 12-м месте в лиге.
Источник: Sport24