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Инвестор «Химок» Садыгов сделал заявление о будущем клуба

Сегодня, 16:59

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил, удастся ли клубу пройти лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ.

Сообщалось, что химчанам не дают лицензию из-за долгов. Речь идет о 850 миллионах рублей.

«По поводу лицензирования, насколько я понимаю, были какие-то замечания. Клуб часть уже устранил, остальные – устраняет. Соответственно, на следующей неделе должно быть решение.

Это стандартная вещь, не первый раз так получается. У РФС жесткий регламент, поэтому какие-то замечания появляются, но мы их всегда исправляем.

Это текущий процесс, ничего экстраординарного нет. У меня есть абсолютная уверенность, что «Химки» пройдут лицензирование», – сказал Садыгов.

  • Игрокам «Химок» несколько месяцев не платили зарплату.
  • Футболисты в апреле устраивали забастовку – в ситуацию пришлось вмешиваться президенту РПЛ Александру Алаеву.
  • В этом сезоне «Химкам» осталось сыграть с «Рубином» и «Спартаком». Команда идет на 12-м месте в лиге.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки
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