Инвестор «Химок» Садыгов сделал заявление о будущем клуба

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил, удастся ли клубу пройти лицензирование для участия в следующем сезоне РПЛ.

Сообщалось, что химчанам не дают лицензию из-за долгов. Речь идет о 850 миллионах рублей.

«По поводу лицензирования, насколько я понимаю, были какие-то замечания. Клуб часть уже устранил, остальные – устраняет. Соответственно, на следующей неделе должно быть решение.

Это стандартная вещь, не первый раз так получается. У РФС жесткий регламент, поэтому какие-то замечания появляются, но мы их всегда исправляем.

Это текущий процесс, ничего экстраординарного нет. У меня есть абсолютная уверенность, что «Химки» пройдут лицензирование», – сказал Садыгов.